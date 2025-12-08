怕！世界盃球場驚見「465袋人屍」 兇手慘忍行徑曝：連川普也認證

國際中心／李紹宏報導

2026年世界盃足球賽由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，然而在墨西哥的哈利斯科州（Jalisco）的賽事場館，近日卻驚傳駭人事件，因為在世界盃賽事場館阿克隆球場（Akron Stadium）附近，警方陸續發現「多達456袋人類遺骸」，讓在地居民和選手全都嚇壞！

位於墨西哥的世界盃賽事場館阿克隆球場（Akron Stadium）驚傳駭人事件。（圖／翻攝自estadio akron官網）

根據外媒《Gazeta Express》、《SPORTbible》指出，當地從2022年首次在住宅開發工地發現290袋人體殘骸後，調查人員在球場周邊的多處搜救行動中，持續找到合計共456袋人類遺骸。這些遺骸型態不一，從完整屍體、肢解屍體到零散骨骼碎片皆有，甚至有部分死者死亡時間不到1年，顯示當地暴力活動持續至今且極為殘酷。

阿克隆球場附近發現多達456袋人類遺骸。（示意圖／PIXABAY）

而這些殘骸的發現地點涵蓋薩波潘（Zapopan）、特拉克帕克（Tlaquepaque）等多個區域，距離球場僅10至20公里，而調查小組證實，此案與墨西哥惡名昭彰的「哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）」密切相關。

「哈利斯科新世代販毒集團」（CJNG），是墨西哥近年勢力最強大、手段最兇殘的犯罪組織之一，曾被美國前總統川普列為恐怖組織。該集團在過去十餘年間犯下多起重大暴力事件，包括2015年以火箭彈擊落軍方直升機、造成多人死傷，以及在多個城市實施縱火焚車、封鎖道路等暴力行動。

面對這一連串駭人事件，以及背後涉及的兇殘販毒勢力，2026年世界盃的賽事安全面臨著極為嚴峻的挑戰。雖然哈利斯科州是世界盃的預定主場，但當地長期以來居高不下的犯罪率和失蹤人口數字，已讓國際社會對數十萬球迷、參賽隊伍和媒體的安全感到高度憂慮。

