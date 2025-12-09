怕！ 憂311慘劇重演 日本氣象廳首發「後發地震注意情報」
發生在8號深夜的日本青森外海強震，讓日本氣象廳在凌晨接連召開兩次記者會，還首度宣布「三陸外海後發地震注意情報」。原來這次地震的震央，就在日本海溝和千島海溝大地震的震源區內，氣象廳除了擔心，可能跟311東日本大地震一樣，未來幾天發生更大規模的「主震」；更擔心誘發浪高30公尺的大海嘯，重演311慘劇。
日本氣象廳官員表示，北海道三陸沖後發地震注意情報是日本針對日本海溝和千島海溝大地震新設立的預警機制。由於海溝型地震的特性，海嘯可能在地震發生後最快4分鐘、最慢10分鐘內就會襲擊北日本的太平洋沿岸地區。
根據日本內閣府防災影片的資料，若地震發生在嚴冬夜晚，預估日本海溝地震可能造成約199000人死亡，而千島海溝地震的死亡人數則可能高達10萬人。這些數字遠超過14年前311東日本大地震的傷亡。此次地震震源區位於北海道和本州之間的外海，因此後發地震注意情報的警戒範圍延伸至關東的千葉縣。
日本內閣府防災影片指出，受影響地區可能發生震度6弱級以上的搖晃，且預測海嘯高度可能達到3m以上。對於「後發地震」的概念，日本內閣府防災影片解釋，當大地震發生後，周邊地區發生更大規模地震的可能性大增，這種情況就被稱為「後發地震」。
日本政府汲取東日本大地震的教訓，當時在規模7.3強震發生後兩天，又發生了規模9.0的主震。因此，後發地震並非單純的餘震，氣象廳希望透過發布注意情報，提高日本民眾的警覺性，做好防災準備。
