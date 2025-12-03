怕「搬運遺體」被路祭家屬看到！ 港警一度暫停搜救行動

香港大埔宏福苑大火後，警方持續進行搜救行動，但週二下午一度暫停，以避免罹難者家屬見到遺體搬運過程而觸景傷情。同時，警方嚴厲打擊趁火打劫的不法分子，逮捕一名涉嫌假冒社福機構網站詐騙的27歲大陸女子。香港政府已設立「大埔宏福苑援助基金」，目前募得共23億港元，並開始向罹難者家屬發放慰問金和殮葬費，同時為受災家庭提供生活津貼，協助他們重建家園。

香港警方搜救行動一度因宏福苑罹難者家屬舉行路祭而暫停 (圖／達志影像路透社)

新界北總區指揮官林敏嫻表示，搜救行動在週二下午1點多時曾一度中斷暫停，主要原因是當時有幾個路祭安排正在進行，警方不希望死傷者的家屬看到遺體搬運過程而觸景傷情。林敏嫻也呼籲民眾不要在網路上轉發疑似起火大樓內的遺體照片，以避免對罹難者家屬造成二度傷害。

在大火後，香港出現許多亂象。警方已逮捕一名27歲持有雙程證(來往港澳通行證)的大陸女子，她涉嫌假冒社福機構網站，引誘市民進行捐款。幸好沒有人受騙上當。灣仔警區助理指揮官(刑事)林建達強調，警方強烈譴責這些不法分子在香港最沉痛時刻，利用香港人的善心及團結精神做出卑鄙的詐騙行為。

警方指出，騙徒手法層出不窮，包括冒認社福機構、支援動物組織、名人，甚至假扮殉職消防員家屬，發放釣魚訊息和QR Code誘騙市民捐款。為此，香港政府呼籲善心人士透過官方設立的「大埔宏福苑援助基金」來捐款，協助受災戶重建家園。

目前，政府成立的大埔宏福苑援助基金已收到外界捐款20億港元，加上政府投入的3億元啟動資金，總額已達23億元。香港政府已開始向每位罹難者的家屬發放20萬港元（相當於台幣80多萬）的慰問金，以及台幣20萬的殮葬金。此外，政府也向每戶受災家庭發放約台幣20萬的生活津貼，幫助他們度過難關。

