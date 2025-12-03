怕一起吃苦！婦3樓開窗丟嬰致死 境遇坎坷獲減刑

屏東一名婦人開窗將剛出生女嬰丟下3樓，導致傷重不治，檢警追查發現，婦人因擔心養不起孩子，才會痛下殺手，但動手後她就後悔、放聲大哭，還期盼女兒會被救回來。而這名婦人童年遭虐，成年後也經歷家暴，悲慘身世讓法官同情，輕判3年有期徒刑。

該起事件發生於2023年7月25日，有民眾在一處巷子發現剛出生的女嬰，身上不但臍帶還在，傷勢也很嚴重。警方獲報趕緊將孩子送醫，無奈還是回天乏術，追查之下發現，痛下殺手的居然是生母柯姓婦人。

柯姓婦人曾有過一段婚姻，但已經離婚，2名孩子交由前夫撫養，當日她在租屋處生下女嬰後，擔心養不起孩子，未來跟她過苦日子，竟然打開窗戶，將女嬰從3樓丟下去，但丟下去的瞬間，她就後悔、放聲大哭，看到警方出現也不敢出來面對，心裡一直希望女兒能被救回來。

柯女不願女嬰與她吃苦，將她從3樓丟下。圖／台視新聞

深入追查才得知，原來婦人童年長期遭虐，成年又經歷家暴、感情背叛，加上當時正值疫情，收入也大幅減少導致心理脆弱，法官考量婦人成長經驗和生活創傷，加上沒前科、坦承犯行，因此做出減刑判決。

法官考量婦人狀況，做出減刑判決。圖／台視新聞

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

台北／蘇世偉、梁子玥、柯承浩 責任編輯／陳俊宇

