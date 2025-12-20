政治中心／綜合報導

北捷發生隨機砍人事件，讓這個週末防身的課程爆滿，教練示範第一時間如何跟暴徒周旋、但最重要的還是手上的包包、杯子扔了就跑，才能爭取最大的活命機會。

防身課教練黃順吉：「ok這樣先抵抗住。」

記者扮演持刀暴徒，被一把擒拿，反摔在地，北捷隨機砍人案讓大家好害怕，防身術教官開課教自保，一下子就額滿

防身課學員：「下班有經過中山站，剛好案發的時候，幸好避開那段時間，其實差一點點，捷運還有街上的氛圍蠻詭異的。」

防身課教練黃順吉：「我們一直講包包，大家最常見拿包包在手上，做阻擋對不對，可是你不能這樣，啊啊不要過來不要過來，沒有用怎麼做，直接往他臉上丟，就跑了。」

背包、水壺，都可以拿來爭取逃跑時間！如果兩手空空，還有小撇步。

怕！隨機砍人怎自保？ 防身術教官：跑就對了

防身術教官教學員遇到暴徒時該如何爭取最大的活命機會。（圖／民視新聞）





防身課教練黃順吉：「他如果是拿右手，就是這樣揮，往那裡直線加速跑就好了，你看我這樣去，刺得到嗎還好啦。」

教練點出，直接向後逃跑可能會腳打結、被自己絆倒，最好觀察歹徒是哪一隻手持刀，從另一側和對方擦身而過，比較好跑。

高市警鳳山分局五甲所所長孫英哲：「衣褲你這樣束起來，它也是有個距離，我們剛剛有說，我們主要的目的就是拉開距離。」

危機隨時隨地可能發生，在高雄的防身自救課也爆滿。

怕！隨機砍人怎自保？ 防身術教官：跑就對了

高雄市警察局也辦活動，教大家用手邊的個人用品自救。（圖／民視新聞）





防身課學員：「非常馬上即時可以教導民眾，一些各種利用身邊的東西，來處置這些不好的行為。」

恐攻事件，人心惶惶，民眾爭著學自救，多一分意識就多一分保障。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：怕！隨機砍人怎自保？ 防身術教官：跑就對了

