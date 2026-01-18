怕H200成本全部丟水溝！中國禁止晶片入關 外媒爆：輝達供應鏈已暫時停產

美國近期批准輝達（Nvidia）H200晶片出口中國，不過卻傳出中國海關將其攔截，並拒絕晶片清關入境，引起業界與供應鏈關注。而《金融時報》最新報導指出，2名知情人士透露，在中國擋下H200後，相關供應鏈已經暫停了生產作業。

報導表示，2名知情人士指出，包括印刷電路板（PCB）製造商等H200關鍵零組件供應商，在中國海關採取措施，阻止晶片入境後，已經暫停了H200的生產作業。

其中一名知情人士表示，輝達原本預期來自中國客戶的訂單將超過100萬顆，其供應商也已開始日夜趕工，準備最早於3月開始交貨，然而中國海關官員於本周二召集深圳的物流公司，告知他們不得為H200晶片提交報關申請，目前尚不清楚這項禁令是否只是暫時性措施。

知情人士提到，輝達對中國海關此舉感到措手不及，因為就在本周，首批H200晶片才剛運抵香港。由於監管充滿不確定性，輝達的零組件供應商本周已經暫停生產，以避免未來出現庫存減損風險。

報導指出，而輝達更高級的AI晶片，目前被美國禁止出口至中國，也因此催生出活躍的黑市交易。一名中國的輝達AI伺服器銷售商表示，許多當地客戶都已取消H200訂單，轉而尋求輝達更先進的B200與B300晶片。



報導提到，這並非輝達首次遭遇中國方面的限制，去年夏天，北京曾阻止中國科技巨頭採購H20，一款為符合美國出口管制而推出、效能較低版本的H200。

