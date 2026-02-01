怕OpenAI變白眼狼？輝達千億美元投資喊卡 陸行之分析：恐變拿自己錢贊助「這對手」

輝達（NVIDIA）去年9月宣布投資OpenAI 1000億美元計劃，但《華爾街日報》最新報導指出，輝達內部對這筆合作出現疑慮，執行長黃仁勳更批評，OpenAI在商業模式缺乏紀律，並對其面臨Google等競爭表示擔憂。對此，知名半導體分析師陸行之指出，除了這些原因之外，輝達更擔心的是，OpenAI可能「拿了跑去買AMD晶片」，等於出錢贊助最大AI競爭者。​

陸行之在文章表示，根據《華爾街日報》報導，輝達投資OpenAI的1000億美元計劃陷入停滯，雖然兩方還會繼續合作，但輝達可能只會部分投資，改為參與軟銀、亞馬遜也在其中的OpenAI 1000億美元融資計劃。主要是雙方在一些關鍵層面上產生了分歧，尤其是輝達認為，OpenAI在商業模式缺乏紀律，也擔心其面對谷歌及Anthropic的競爭。

陸行之指出，除了上述因素之外，他們認為，輝達投資計畫停滯的其他原因，包括也擔心OpenAI「拿了輝達的錢，去買AMD的MI 450/550 GPU晶片，及去找博通（Broadcom）自研晶片。」



陸行之分析，這樣可能讓輝達「投資OpenAI變成贊助AMD」。在輝達去年宣布投資OpenAI幾天後，AMD就在10月也公布送給OpenAI認股權證，可以吃下1.6億股或拿AMD 10%股權，最後的執行價格是600美元，假設用平均400美元1.6億股來算，等於AMD透過認股權證，送640億美元給OpenAI，在4年內建立6GW算力的數據中心。

陸行之強調，OpenAI這筆採買AMD晶片，讓AMD營收及股價達到認股執行價格，OpenAI應該是有考慮部分來自輝達的1000億美元投資。「這樣輝達不是等於出錢，贊助其最大AI GPU競爭者AMD？」

陸行之也在臉書提到，OpenAI拿到這筆錢，對AI晶片的採購大概會採更為分散的策略，輝達佔比為40到50%、AMD佔30%、ASIC佔10到20%。但這筆融資累積總算力建制僅2GW，因短期融資規模明顯縮小，他們決定下修之前預估OpenAI的算力預測，這對OpenAI產業鏈的採購及擴充都有影響，其中如甲骨文、輝達、AMD、博通的採購銷售，應該都會受到影響。

