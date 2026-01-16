怕TPASS斷炊！藍白今放行718億預算逕付二讀
[NOWnews今日新聞] 藍白聯手數度卡關中央總預算，通勤族常用的捷運、火車、公車與國道客運TPASS月票資金將面臨斷炊，恐引民怨。對此，國民黨團今（16）日挑出38項計畫、共718億優先處理，民進黨則要求全部處理，仍藍營提出的新興計畫仍在人數優勢下，表決後逕付二讀。
針對新興計畫，國民黨團書記長羅智強指出，黨團徵詢地方政府的意見，也廣納社會各界意見，跟民眾黨團於今日正式提出，並逕付二讀，總共涵蓋的項目38項計畫，然後金額大概是700多億。主要是針對地方、民生，一些急迫的新增計畫。
相關提案列出各部會共38項預算，其中便包括TPASS行政院通勤月票執行計畫，以及治水預算、生育補助、學校校舍整建等，將先行審查。
然而，民進黨團幹事長鍾佳濱對此表示，國民黨、民眾黨所列的718億預算重大、攸關民生，但另外2774億哪一些不重要、不急迫、不攸關民生？請藍白兩黨告訴人民，如何知道這些急迫？總預算根本未交付審議，如何知道哪些項目特別急迫？既然有能力判斷預算輕重緩急，為什麼不審議？
鍾佳濱再指，總預算遲遲無法審議，這些新興資本計畫必須等立法院審議後始得動支，立法院踩剎車、行政院加油門，張啟楷說解鈴還須繫鈴人，錯，在野黨是白蛇跟許仙，一邊放毒、一邊當好人要先行放行718億，把人民當乞丐嗎？
