思念傳情報平安 新竹監獄收容人｢春節電話孝親活動｣暖心

新竹監獄舉辦「春節電話孝親活動」。





年節將至，法務部矯正署新竹監獄舉辦「春節電話孝親活動」，讓每一位受刑人都可以向親愛的父母和親人表達思念之情，讓受刑人獲得更多的支持，能在監安心服刑，期能將這份支持常保於心化為成長改變的動力。

家庭是每位受刑人復歸路上最重要的支撐，電話孝親為新竹監獄典獄長曾文欽極力推動的重點。活動當日，受刑人帶著愉快的心情撥出號碼，接通剎那，傾訴滿腔思念，現場頓時洋溢著幸福的氛圍，與家人通話熱絡，互道新年平安。雖然服刑讓受刑人無法與家人常伴，透過這次活動也能拉近與家人心的距離。

電話孝親活動辦理，新竹監獄感謝中華電信北區分公司新竹營運處熱心公益配合，提供50支話機供全監受刑人免費撥打。活動當日共計2055名受刑人參加，並於下午4時圓滿結束。



