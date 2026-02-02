思念化作甜品力量 「拾念」從攤車到店面深耕高雄

由夫妻檔共同創立的青創品牌「拾念 手作甜品」，從市集攤車起步，憑藉對天然食材的堅持與穩定累積的口碑，近日在高雄前金區靜巷內落腳，正式升級為實體店面，為高雄青創寫下從移動攤車邁向店面經營的新篇章。高雄市政府青年局局長林楷軒日前率隊走訪門市，實地了解品牌將「思念」轉化為「食念」的創業歷程，並肯定其成功走出一條可複製的攤車升級模式，成為青年創業的優質典範。

↑圖說：從攤車經營起步的「拾念 手作甜品」，在高雄市青年局攤車創業輔導計畫的助力下，成功轉型邁向實體店面，圖為前金店面門市。（圖片來源：高雄市青年局提供）

林楷軒表示，「拾念」的成長並非偶然，而是青年創業者在市場歷練中不斷修正方向、精進產品的成果。他指出，從攤車轉型為實體店面，是不少創業者面臨的關鍵門檻，而「拾念」循序漸進、穩健經營的路徑，正呼應青年局推動攤車輔導政策的核心精神，透過降低試錯成本，協助具潛力的品牌逐步壯大。

↑圖說：從市集攤車起步、堅持以天然食材製作甜品的青創品牌「拾念 手作甜品」，在累積市場口碑與客群穩定後，如願轉型成實體店面。（圖片來源：高雄市青年局提供）

品牌負責人黃庭亞分享，創業的起點源自一段深刻的人生遺憾。七年前，丈夫因工作繁忙錯過父親六十歲壽宴，隔年父親辭世，促使夫妻倆重新審視生活與工作的平衡。加上過往任職補教業，深知高糖飲食對健康的影響，兩人決定以白木耳、手洗愛玉與季節果醬等天然食材為核心，打造「家人也能安心享用」的甜品，並將對父親的思念化為持續熬煮的創業動力。

黃庭亞指出，「拾念」不只是甜品品牌，更承載情感記憶。品牌名稱取「拾」與「食」的諧音，期盼顧客在品嚐後仍會回味想念；而客語發音「食念（siid-ngiam）」則蘊含對家鄉與親人的情感連結。這份溫度與堅持，讓「拾念」在競爭激烈的甜品與飲品市場中，逐步累積一群長期支持的忠實顧客。

↑圖說：「拾念 手作甜品」負責人黃庭亞以天然食材為甜品主角，例如熬煮白木耳、手洗愛玉及研發季節限定手作果醬，打造「健康、天然、手作」的品牌形象。（圖片來源：高雄市青年局提供）

訪視過程中，青年局團隊也深入了解門市空間配置與營運模式，並與業者交流如何透過標準化製程，兼顧品質穩定與品牌特色。黃庭亞特別感謝市府「攤車品牌輔導計畫」在創業初期提供的課程與資源媒合，協助品牌清楚定位市場方向，讓團隊在經營逐漸穩定後，更有信心完成從攤車到店面的關鍵跨越。

青年局表示，「拾念 手作甜品」展現高雄青年勇於築夢、踏實經營的精神縮影。未來將持續透過系統化輔導，從品牌包裝、行銷推廣到營運管理提供全方位支持，協助更多在地青創品牌擴展經營規模、深耕高雄。

