思念‧圍城

⊙綠蒂

把愛在書寫中隱喻

隱喻得我也不理解

因不為傳遞給你

所以獨自在白雲上飄逸哀傷

在浪花裡激盪愉悅

在萬花簇擁中美麗

它就成為無所不在

每一流過的河，都有你的身影

每一道拂面的風，都有你的溫煦

思念就成為

什麼都不是

也什麼都是

當放手離開也是一種方程式

思念就是一道無盡的長河

不管是涓流的細說

或激流的吶喊

就都是無方可解的圍城

或永遠無法到達的遠方

航泊至彼岸的海灣

依然望見

另一個彼岸

燈火閃爍的召喚