思想坦克》全球數位稅制紛擾下 中小企業的隱形稅務困境
加拿大政府要對境內賺取數位收入的Google、Meta、Amazon等超過4億台幣收入部分課徵3％的數位服務稅。（圖片來源／google台灣頻道）
川普政府曾在2025年6月強硬威脅加拿大將中止與其進行的貿易談判，並將加徵關稅，起因是加拿大在2024年通過的《數位服務稅法案》（Digital Services Tax Act），原本預計在2025年6月30日起實施。這項法案是針對在加拿大境內賺取大量數位收入的跨國科技巨頭（例如，Google、Meta、Amazon、Apple等），針對其年收入超過2,000萬加幣（約4億台幣）門檻部分，課徵3％的數位服務稅（Digital Services Tax，DST）。
美國對加拿大《數位服務稅法案》的強硬反應
為何川普如此強硬，不惜中止談判來對加拿大DST的實施施壓？因為主要課稅對象高度集中於美國科技企業，而且法案要求追溯既往到2022年。
數位服務稅並非加拿大獨創，其緣起在於跨國的大型科技公司在各國賺取大量的數位收入，但卻未設有實體的常設機構，使各國無法有效地根據數位服務所產生的經濟價值來課稅，特別是對大型科技公司使用度高的國家來說，會造成政府可課徵稅收的減少，也就是稅基的流失。
有鑑於此，已經採取DST或類似於DST制度的國家，歐洲有包括法國、義大利、西班牙、英國、奧地利等；亞洲國家有印度、印尼等採取類似DST的做法；中南美洲像是智利、哥倫比亞、阿根廷等。目前開徵的稅率介於2~7％。
已立法通過但尚未開始徵收(或延後生效)的國家，像是加拿大、南非等，還有一些正在進行研議擬定草案的國家，像是葡萄牙、捷克、越南、泰國、祕魯等。
全球《數位服務稅法案》制度的興起，目前稅率介於2~7％
雖然這些國家的稅率、對象或門檻或有不同，但對象主要都是美國的大型科技公司，有明顯的針對性，因此，當加拿大真正要執行時，川普認為此舉具有「實質歧視性」，也違反美墨加協定對數位貿易所設定的「非歧視原則」。在美國強烈的壓力下，加拿大暫緩原定實施的DST，也撤回原本設定的「溯及生效」的條文。
然而，各國之所以持續推出DST，其根本原因仍在於全球稅制的談判延宕，使得跨境課稅缺乏一致性所造成。為了解決各國收不到跨國大型企業稅收、重複課稅、移轉至低稅負國家等問題，OECD早在2013年啟動「稅基侵蝕及利潤移轉」（Base Erosion and Profit Shifting，BEPS）方案。因各國陸續單方面課徵DST， 2019年OECD在BEPS基礎上推出「雙支柱」（Two-Pillar Solution）方案。
其中，支柱一(Pillar I)是重新分配跨國企業的「超額利潤」給市場端國家，其做法之一稱為Amount A（超額利潤重新分配），意即針對在市場端國家沒有設立實體據點，卻有高額數位服務收入的跨國科技公司，以超過200億歐元、利潤率超過10％為門檻，需將其超額利潤的25％分配到企業有市場銷售的國家。雖然支柱一所謂的跨國企業，並非限定為大型科技公司，但事實上，這些極大型的企業，為數不少是美國的科技公司。但各國能不能課徵到大型科技公司超額利潤的稅收，核心的議題在於美國的態度。
未來在Amount A實施後，各國就會取消或調整DST
美國2025年重啟對幾個實施DST國家的301調查，並提出各國需先撤回DST之後，再來談美國Amount A的立法。這樣的稅制代表的是美國必須要將從科技巨頭取得的稅收重新分配給市場國，對美國不利，同時，這些公司也都非常具有政治影響力。
Amount A將透過多邊公約實施。除了各國需同步修改國內稅法外，公約生效還須滿足兩個條件：至少30國完成批准，且這些國家境內的跨國企業總部數量須達到全球適用對象的60％以上。由於美國境內擁有最多適用範圍內的跨國企業總部，若無美國批准，幾乎不可能達到60％門檻，這使美國實質上擁有否決權。
因此，各國陸續自行啟動DST機制，作為在Amount A實施之前的過度性稅制。理論上，未來在Amount A實施後，各國就會取消或調整DST，以避免稅制衝突與雙重課稅。
相較於歐亞各國的積極課稅，台灣採取了截然不同的策略，並未計畫實施DST，主要原因在於配合OECD BEPS雙支柱方案架構的發展，單邊實施DST將會不利於與美國主要貿易夥伴的關係。現行的替代性做法是透過既有的營業稅和所得稅機制，透過台灣的買方自行申報並繳5％營業稅，這部分大多可藉「逆向課稅（reverse charge）」扣抵；或視服務性質代替境外廠商預扣20％所得稅的方式來對境外電商課稅。
廣告等數位行銷工具的中小企業而言，是隱形的經營成本
然而，這套看似完善的制度，實際上將稅務責任與行政成本完全轉嫁給買方企業—特別是缺乏專業會計人力的中小企業。企業不僅需自行判斷交易是否屬於應稅範圍、計算扣繳金額，還要承擔申報與憑證管理的行政負擔。更真實的情況是，許多中小企業對於跨境購買根本不知道需要申報、不清楚預扣規定，往往直到政府查核、會計師提醒才驚覺違規，被迫回頭補報。值得注意的是，所得稅扣繳在某些交易類型(特別是數位廣告投放)會變成企業實際的稅負增加，而非單純的代扣代繳。對於仰賴Google Ads、Meta廣告等數位行銷工具的中小企業而言，這不僅是行政負擔，更是隱形的經營成本。
為降低企業負擔，財政部採取鼓勵境外電商來台設稅籍的做法，減少買方處理憑證帳務的會計行政成本，並藉核定「有效扣繳稅率」來降低買方所需扣繳的所得稅率。
截至2025年11月底，已於台灣登記為雲端發票之境外電商營業人共有168家，包括Apple、Amazon、Netflix、Meta、Google等既有大型科技公司，和AI公司如OpenAI、Midjourney、Canva等，而仍有為數不少知名的科技公司尚未來台設立稅籍，例如常常拿來與ChatGPT比較的Claude(Anthropic)，或是黃仁勳愛用的Perplexity都還不在名單中，這是未來有待努力之處。
在全球數位稅角力中，現行做法是既不得罪美國科技巨頭，也不完全放棄稅收。然而，這套制度將稅務責任由最缺乏資源的中小企業負擔。真正的解方不是等待OECD達成共識，而是正視台灣中小企業的實際處境：建立可負擔的簡化申報流程，設定合理的小額免扣門檻。唯有降低遵循成本、提升制度透明度，才能讓這套制度不會變成中小企業可能違規的陷阱。
更多信傳媒報導
台灣房屋：年底購屋季小回春 主力是這兩群人
香港人均所得比孟加拉高20倍 宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理
特斯拉最新版自動駕駛》曹興誠有感而發AI自駕時代已經到來 亦透露google早期TPU就很強
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
外資狂殺台積電、鴻海、聯發科！卻砸15.8億橫掃這檔科技ETF 已連買8個月
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數11月整體下滑606.87點，月跌幅2.15%，收報27,626.48點。涵蓋台灣晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭的ETF國...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 26 分鐘前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 5 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 3 小時前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
入公建 壽險兆元級巨資回流
政府引導保險業資金回國投資公建，可望帶動基建投資動能。不過立法院預算中心最新報告示警，為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應，即中央銀行應防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，對貨幣政策操作與匯市穩定產生影響。工商時報 ・ 5 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 1 天前