思想坦克》台積電揭示AI新紀元:以紀律擴張鞏固全球領導地位
台灣的新竹市寶山(2奈米)、高雄市(先進製程與封裝)、嘉義市(先進封裝與測試，如圖)等三大基地同步擴產，確保台灣作為先進製程與研發中心的核心地位不變。（攝影／鄭國強）
台積電2025年全年營運績效不但亮眼，包括兩次上修合併營收年增率，最終來到34~36％，且調高資本支出至400~420億美元，近期公司更是對於全球半導體產業未來走向的深刻闡述與戰略揭示，其中魏哲家董事長釋疑AI泡沫與摩爾定律極限等關鍵議題，其背後隱含的意涵，可歸納為算力擴張的真實性與新典範、從Foundry到系統整合夥伴的角色轉變、以紀律與規模化深化全球領導地位等三大面向。
算力爆發與Foundry 2.0：AI驅動下的新典範轉移
首先就算力擴張的真實性與新典範--告別摩爾定律，迎接「系統級創新」而論，魏董事長引用客戶對「每一GWAI資料中心約需投資500億美元」的估算，並指出生成式AI數量呈現爆炸性成長，幾乎每三個月倍增，此與Nvidia提及的「效能每三個月翻倍」不謀而合。顯示台積電不僅與傳統客戶合作，更深入到「客戶的客戶」(如OpenAI、CSP大廠)進行產能規劃，獲得最廣泛且深入的市場視野。
此舉意謂台積電對AI需求的能見度已超越晶片設計商，直接觸及終端算力建置者，有效證實AI軍備競賽並非短期泡沫，而是驅動未來數年半導體業高成長的長期動力。值得一提的是，未來AI的競爭賽局，將是製程微縮+系統整合+先進封裝+演算架構共同發力的結果，揭示半導體產業已進入Foundry 2.0時代，其核心理念是系統效能導向。法人多半預測即使非AI營收持平，AI相關營收的強勁複合成長率仍能帶動台積電總營收在2026~2030年間實現17.2％年複合成長率的水準。
從晶圓代工到系統整合：台積電角色全面升級
其次就角色轉變與競爭壁壘的深化--從代工廠到系統整合夥伴而言，台積電表示單純依靠晶片技術已難滿足AI性能需求，這代表單一製程微縮優化(傳統摩爾定律)時代的放緩，然而魏哲家董事長強調晶片效能提升的路徑並未中斷，未來將由系統級創新接棒；這項轉變的核心在於效能不僅來自晶體管密度，還取決於節點進步、封裝整合與架構創新。也就是台積電的角色正從單純的晶圓代工廠延伸為全方位的系統效能整合夥伴(Foundry 2.0)，這不僅是技術上的演進，更是公司所祭出更為穩固的戰略性競爭壁壘。
隨著Foundry 2.0的推動，先進封裝(如CoWoS、SoIC)的戰略地位大幅提高，而先進封裝已佔台積電營收比重達一成，且將持續攀升；另外AI系統被定義為多晶片整合的解決方案，先進封裝將是實現異構模組、加速器、HBM與GPU整合的關鍵。而台積電前後段產能持續吃緊，尤其先進封裝供不應求的狀況將延續至2026年，凸顯台積電在此一環節的絕對稀缺性與定價權。另一方面，台積電與客戶的合作已延伸到封裝、後端與系統整合，並提前二至三年啟動專案，極大地提高客戶的轉單難度，這種從研發階段就開始的密切協作，不僅確保產能掌握度，也為台積電奠定在未來AI架構設計中的核心話語權。
全球擴張與財務紀律：台積電穩健推進AI佈局
再者以擴張的紀律與全球化布局的深化而言，面對強勁的AI需求，台積電正加速全球化布局與擴產，但始終貫徹紀律原則，以確保財務健康與長期韌性；反映在台積電將2025年資本支出上修至400~420億美元，預估2026年仍將維持高位，但魏哲家董事長重申營收成長要高於資本支出成長的投資紀律，以維持在高資本密集產業的財務穩健，這顯示台積電的擴產是基於真實、強勁的訂單需求，而非盲目擴張。
此外，台積電的全球布局已採取內外雙軸的戰略，也就是海外布局加速與升級、台灣本土深耕，海外重心將以美國為主；即美國亞利桑那州新廠不僅加速推進，更計畫提早升級至N2與N2+製程節點，並規劃打造獨立的超大型晶圓廠聚落；日本熊本二廠啟動、德國德勒斯登建廠等，均依客戶需求與市場狀況穩步推進，這不僅是因應地緣政治風險，更是將海外據點視為另一個長久的節點，深化全球信任與供應鏈韌性；至於台灣的新竹市寶山(2奈米)、高雄市(先進製程與封裝)、嘉義市(先進封裝與測試)等三大基地同步擴產，確保台灣作為先進製程與研發中心的核心地位不變。
台積電以「系統級創新」，取代單純「製程微縮」
有鑑於台積電進行海內外市場的布局，預期將在2025~2026年間推升大量工程建設、設備安裝與無塵室驗證需求，因而包括漢唐、帆宣、聖暉等廠務工程，以及弘塑、萬潤等先進封裝設備廠，將迎來強勁商機，且這波擴產潮不僅鞏固台積電的龍頭地位，也為整個台灣半導體供應鏈帶來確定性高的長期利多。
整體而言，台積電憑藉對AI需求的極度樂觀與高度掌握，正引領半導體產業進入一個以「系統級創新」取代單純「製程微縮」的新時代，透過Foundry 2.0戰略、先進封裝的加碼與有紀律的全球擴張，台積電不僅鞏固其在AI晶片製造的核心地位，更將角色提升為新運算時代的系統效能驅動者。
更多信傳媒報導
40周年紀念 台北市夏氏宗親盛會歡聚一堂 共同譜寫禹祖新篇章
不分青年中年88%想創業 39%付諸行動 五成一收攤
台灣民意基金會》停改年改四成贊成三成七反對 贊成「停砍公教年金」已逆流而上超越反對方
其他人也在看
新台幣勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》之後、快升破31關卡 專家最新解析出爐
央行回應《經濟學人》指控壓抑匯率後，新台幣兌美元今（17）日早盤強勢升值，一度升至 31.024 元，升幅達 1.26 角。外匯專家李其展表示，此波匯率走升與央行立場有關聯，後續也要留意外資動向。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 14 小時前
壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元
21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業...聯合新聞網 ・ 4 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！4情況恐領不到 如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
領錢時間到！台積電配息6元「這天」發 分析師預測「這年」上看10元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）日前召開董事會，決議將提升每股配息金額，調整至歷史新高價6元，消息一出引發股民一片叫好。知名半導體分析...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 2 小時前
焦點股》華邦電:記憶體缺貨 買盤搶進
受惠記憶體缺貨漲價，記憶體廠華邦電（2344）第三季已轉虧為盈，並帶動前三季也轉獲利，公司預期第四季DRAM平均售價與出貨量都將顯著成長，因結構性供應缺口，正推動DDR4、DDR3合約價持續上漲，漲勢預期延續至2026年；華邦電今逢處置期最後一天，明天出關，股價跳空漲停達66.3元鎖住，上漲6元，截自由時報 ・ 1 小時前
訂單看至2027年！這「伺服器大廠」前3季獲利破500億...自營商豪撒7.7億瘋搶 這檔被掃破萬張成搶手貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 20 小時前