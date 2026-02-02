思想坦克》川普的治國理念

美國總統川普在施政上，只要是他認為對的事情，勇於表達、積極執行，不顧反對聲浪、輿論的批評、司法的界線就去執行。（圖片來源／川普官方帳號）

美國的川普總統是一個非典型的政治人物，他心裏想什麼就說什麼、毫不掩飾，即便説的話政治不正確或會得罪人，他也毫無保留。在施政上，只要是他認為對的事情，勇於表達、積極執行，不顧反對聲浪、輿論的批評、司法的界線，他把美國聯邦政府的影響力發揮到淋漓盡致！由於他的言行舉止和一般的政治人物不一樣，很多人認為他不按牌理出牌，無法預測。他打擊非法移民、反對變性，派聯邦國民兵(National Guard)改善大城市的治安，被認為是極右派。但對於美國一般老百姓的生活議題，他又有悲天憫人的一面，甚至想用政府力量來導正社會一些不公義的事情，這些作為又是社會主義的氛圍。要對他的施政理念下定論，還真的不是那麽容易！

美國房價近幾年高漲，收入與房價比創新高，讓中產階級或第一次要買房子的人望屋卻步！為了抑制房價，讓真正想買房子來住的人可以比較容易買到房子，川普倡議要禁止機構投資者購買民宅（single-family home），避免機構投資者投入購買民宅市場提高房價！

即便這些機構投資者有的是他選舉時的重要金主，他也不怕得罪他們。美國人習慣貸款消費，很多人有卡債，但是美國卡債利息很高，一般都在20%左右，對有卡債的人來説利息是一筆相當大的負擔。川普為了疏緩有卡債的人的財務負擔，提倡把卡債的利息限制在10%以下。雖然這些倡議都要有立法的配合，但是勇於提出這些主張，可見他還是接地氣、把普羅大眾的福祉放在心裏，而這些為弱勢發聲的主張則是比較傾向社會主義。

非法移民影響美國社會治安、增加美國財政負擔，但是大部分的政治人物多不願意碰觸這個問題，因為一不小心就會被貼上反移民、種族歧視的標籤。美國很多大城市治安不好是眾所皆知的事，治安不好讓都會區的生活蒙上陰影，也影響美國的國際形象，但是地方政府束手無策，聯邦政府也不願意插手。

為了改善這些問題，川普命令移民及海關執行局(ICE)強力取締非法移民，派遣國民兵進駐大城市改善治安。雖然在執行的過程遇到很多阻力、也引起一些反彈，他還是盡力執行，展現出勇於解決人民關心議題的決心。

中南美洲毗鄰美國，政治、經濟與美國息息相關。委內瑞拉離美國近，有豐富的石油，經濟外交上卻又與美國的敵對國家蘇俄、中國緊密結合，對美國來説有如芒刺在背。加上委內瑞拉總統馬杜洛（Madura）於2013年掌權後，排除異己、國家經濟衰退，造成7~8百萬人民的移民、流亡，站在美國的立場，改變委內瑞拉的政經現況有助於鄰國人民福祉、也符合美國利益。雖然川普出兵以迅雷不及掩耳的方式逮補馬杜洛造成法律、國際的一些爭議，但是以實際行動解決了美國之痛，同時也展現了美國國力，讓那些懷疑美國實力而想作怪的獨裁者有所戒懼。但在烏克蘭議題上，又過於傾向蘇俄，讓歐洲不安。格林蘭地理位置重要，取得格林蘭符合美國利益，但一度想強行娶親、不顧歐洲重要盟國的感受與反對，雖然即時懸崖勒馬，但已傷害和盟國的互信。

川普當了一任總統後，在野4年間，一直在為重返白宮做準備。再度當選總統後，不但知道自己要做什麼，而且很快組成高執行力的團隊，這些人不但執行他的施政目標，也是他最好的幕僚，同時又能適時的為政策辯護。逮補馬杜洛的天衣無縫，除了彰顯美國國力，也突顯出川普團隊的高執行力。

川普於2024年再度當選美國總統時，很多人認為他再度當選的一個很重要原因是他在發表演説時，一般平民百姓一聽就懂，而且會覺得川普是在和他們對話，也就是說川普講的話是一般人的常識！而他想要做的事很多是人民認為應該解決的問題，只是因為執行困難、又會得罪人，一般的政治人物選擇迴避，所以歸納起來，其實他只是以常識治國！但是因為民主政治的選票考量，讓很多政治人物選擇做討好選民的事、而不願意去面對一些急需解決的問題，因此讓美國的民主政治累積了很多沈痾，有很多問題已經嚴重到需要打掉重練！

川普面對這些問題勇於尋求解方，他講的話不一定重聽、做的事情不一定討喜，總統任內也爭議不斷，但是他以常識治國、勇於解決人民關心的議題，讓美國的民主政治耳目一新，在美國，他終將歷史留名！至於國際評價，那要看是那一國寫的歷史！

