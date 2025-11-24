思想坦克》美中相搏從AI到穩定幣 台灣必需建構國家級穩定幣策略

美中貿易戰從關稅、半導體、AI戰場，也延伸到虛擬貨幣市場，美國川普總統認為:推動穩定幣法案《GENIUS法案》，能確保美元於全球儲備貨幣地位。（圖片來源／AI生成）

今(2025年)美中貿易戰從關稅、半導體、AI戰場，也延伸到虛擬貨幣市場，隨著本年7月18日美國川普總統簽署穩定幣法案 GEIUS Act (Governor-led Enterprise for Next-Generation and Unifying Stablecoins Ac)後，中國香港管理局發布新聞稿，說明《穩定幣條例》於本年8月1日生效，並發布《持牌穩定幣發行人監管指引》 ；同時，上週五(11月21日)中國香港管理局通過香港穩定幣覆核審裁處：僅允許法幣抵押型穩定幣，且申請者之資本門檻須達2500萬港幣 ，與美國較勁的意味濃厚。

因此，本文將回顧美、中的穩定幣重要政策，並預期後續虛擬貨幣戰爭下，台灣推動《虛擬資產服務法》草案所需的應變策略。

一、 美國穩定幣法案 GEIUS Act

從美國川普總統對於虛擬貨幣國家戰略角度觀察，穩定幣《GENIUS法案》落實，可以從國安及資安的角度分析(詳見下圖1)。

圖 1 穩定幣《GENIUS法案》落實策略。

1.鞏固國家安全

(1) 確保美元於全球儲備貨幣地位

近50年來，美元在貿易結算、央行貨幣儲備、外匯交易量以及全球債務證券的計價都扮演關鍵角色，甚至成為制裁獨裁國家的工具之一，因此美國須持續掌握美元於全球儲備貨幣地位，關乎其國家安全的戰略地位。

但隨2008年虛擬貨幣浪潮崛起，似乎開始挑戰美元在貿易結算的功能，加上2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國制裁俄羅斯等策略，引發獨裁國家去美元化的政治反彈，均威脅美元於全球儲備貨幣地位。

就此，學者Gerding &Jonathan(2024) 研究2020年代中期美元的國際地位，並考慮新冠疫情和2022年俄羅斯入侵烏克蘭的潛在影響，發現美元在貿易結算、央行貨幣儲備、外匯交易量以及全球債務證券的計價方面仍然佔據重要地位。

因此，美國川普總統認為:推動穩定幣法案《GENIUS法案》，能確保美元於全球儲備貨幣地位，因為市場上約 99% 的穩定幣市值都與美元掛鉤 ；即穩定幣基本上可以視作「數位美元」，並且成為了連接「傳統金融」與「加密金融」的橋樑，幫助美元體系延伸至數位金融市場。

同時，《GENIUS法案》預期穩定幣發行者將增加美國國債的需求，主因法案允許國債回購和國債逆回購交易，讓穩定幣發行方可以基於國債抵押品進行借貸；而國債回購交易讓穩定幣發行者則無需出售國債，即可獲得資金以滿足流動性需求，亦即發行商可以根據回購協議進行借款，出售國債並獲得現金，同時約定在第二天購回該國債。

(2) 世界加密貨幣之都

今(2025)年3 月川普總統簽署行政命令，建立戰略比特幣儲備和美國數位資產儲備 ，企圖將美國打造為「世界加密貨幣之都」，推動經濟成長和數位加密貨幣技術領先全球地位。

(3) 保護數位市場中的消費者

A. 儲備金保護機制:要求100%的儲備金以美元或短期國債等流動資產支持穩定幣，並規範每月發行人公開揭露儲備金構成。

B. 減少詐騙:穩定幣發行者須遵守行銷規範，且禁止做出誤導性聲明，聲稱其穩定幣由美國政府擔保、受聯邦保險或具有法定貨幣效力。

C. 債權優先性:若穩定幣發行方破產，穩定幣持有者之債權優先於其他債權人，確保消費者保護。

D. 降低法律遵循成本:《GENIUS 法案》協調了州和聯邦穩定幣框架，確保美國一致的監管。

(4) 打擊數位資產中的非法活動

A. 強化合規性:《GENIUS 法案》規範穩定幣發行方須遵守《銀行保密法》，以建立有效的反洗錢合規計劃，包括風險評估、制裁名單核查和客戶識別。

B. 發行機構具備合規的技術能力:數位資產服務提供商 (DASP)需具備合規的技術能力，才能於美國提供穩定幣交易。

C. 非法活動檢測方法:金融犯罪網路執法機構(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) 須於三年內發布:創新的非法活動檢測方法，及客製化風險管理標準或指南。

D. 強化反洗錢量能:建立強而有力的反洗錢、網路安全和資料治理措施。

E. 完備扣押程序:所有穩定幣發行方須依法律要求，能執行扣押、凍結或銷毀支付穩定幣。

不過，未來美國執行《GENIUS 法案》成功的關鍵，仍需考慮資安、風險、集中壟斷、洗錢及套利等問題(詳見下圖2)。

圖 2 《GENIUS 法案》成功的關鍵。

二、中共的穩定幣法案發展策略

中共對內使用人民幣匯率中間價來管制價格，對外則積極推動人民幣國際化，以掌握國際金流之權利，於2016年10月人民幣正式納入IMF的SDR貨幣籃子，成為具有法定地位的全球性貨幣 。

近年，隨著中共國人民大量使用虛擬貨幣，突破中共的外匯管制機制，使得中國人民銀行於2021年9月15日發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，宣布虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，其相關業務活動屬於非法金融活動，境外虛擬貨幣交易同屬於非法金融活動 。

就算，中國人民銀行宣布交易虛擬貨幣是違法行為，但根據BitcoinTreasuries 網站估計，2024年中共國人民持有約19萬枚比特幣，占總發行額0.9%，現值121億美元 ，為全球第二名，交易額估計約10,00億美 元，約占人民幣外匯交易額的2.7%，顯見中共國人民對於虛擬貨幣的需求仍然旺盛。

就此，中共也了解掌握穩定幣，就能掌握國際數位金流之權利，以實現其數位霸權的野心，於是中共利用香港對外的貿易窗口角色，由香港金融管理局推動《穩定幣條例》，於今(2025)年8月1日正式生效，亦同時發布配套監管文件，包括《持牌穩定幣發行人監管指引》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（持牌穩定幣發行人適用）》、《穩定幣發行人發牌制度摘要說明》等，包含申請、營運、資產管理與反洗錢合規的全流程監管框架 。

1. 發行方資格:香港金融管理局審核發行方資格，包含香港註冊公司或香港外成立的實體單位，及擁有資本額超過2,500萬港元。

2. 儲備資產:原則儲備資產需與指定穩定幣的參考資產一致，例

外則須獲得香港金融管理局核准。

3. 收益:不可產生利息。

三、台灣發展穩定幣所需的策略

2024年台灣的數位資產用戶數最高已經有100萬人，雖持有數沒有中共國人民多，但交易非常熱絡，故於中心化交易所的交易金額也達到2,035億美元(根據Coingecko估計 )，估約占新台幣兌美元 交易總額(10,923.6 billion USD)的18.6%，凸顯部分台灣人民非常喜愛數位資產。

我國金管會除了受國內虛擬貨幣需求的壓力外，更受到美、中(香港)、韓、日及新等國的穩定幣立法壓力，於今(2025)年金管會已於6月27日將《虛擬資產服務法》草案送交行政院，預計明年送審立法院 (詳見下圖3)。

重點一：許可證照分類出爐，法案實行後15個月內須取得

重點二：服務商管理嚴謹，保託管、上下架皆有規範

重點三：穩定幣在台發行須獲許可，準備金有規範

重點四：違法最高恐罰2億，詐欺、操縱判最重

此草案與美國《GENIUS 法案》比較，後者強調將建立強而有力的反洗錢、網路安全和資料治理措施，而國內的《虛擬資產服務法》草案相對缺少資安規範，使得控制數位貨幣衍伸的資安風險，將成為交易平台生存關鍵，及消費者個資及資安信賴的成敗，也成為此政策配套的缺口。

再者，隨著新台幣穩定幣發行後，需求將大增，不僅讓數位資產交易平台將競爭更為激烈，更使得洗錢防制，及數位資產犯罪將備受挑戰，均須政府提出嚴謹的配套措施。

(原始連結)





