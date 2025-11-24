思想坦克》美中相搏從AI到穩定幣 台灣必需建構國家級穩定幣策略
美中貿易戰從關稅、半導體、AI戰場，也延伸到虛擬貨幣市場，美國川普總統認為:推動穩定幣法案《GENIUS法案》，能確保美元於全球儲備貨幣地位。（圖片來源／AI生成）
今(2025年)美中貿易戰從關稅、半導體、AI戰場，也延伸到虛擬貨幣市場，隨著本年7月18日美國川普總統簽署穩定幣法案 GEIUS Act (Governor-led Enterprise for Next-Generation and Unifying Stablecoins Ac)後，中國香港管理局發布新聞稿，說明《穩定幣條例》於本年8月1日生效，並發布《持牌穩定幣發行人監管指引》 ；同時，上週五(11月21日)中國香港管理局通過香港穩定幣覆核審裁處：僅允許法幣抵押型穩定幣，且申請者之資本門檻須達2500萬港幣 ，與美國較勁的意味濃厚。
因此，本文將回顧美、中的穩定幣重要政策，並預期後續虛擬貨幣戰爭下，台灣推動《虛擬資產服務法》草案所需的應變策略。
一、 美國穩定幣法案 GEIUS Act
從美國川普總統對於虛擬貨幣國家戰略角度觀察，穩定幣《GENIUS法案》落實，可以從國安及資安的角度分析(詳見下圖1)。
圖 1 穩定幣《GENIUS法案》落實策略。
1.鞏固國家安全
(1) 確保美元於全球儲備貨幣地位
近50年來，美元在貿易結算、央行貨幣儲備、外匯交易量以及全球債務證券的計價都扮演關鍵角色，甚至成為制裁獨裁國家的工具之一，因此美國須持續掌握美元於全球儲備貨幣地位，關乎其國家安全的戰略地位。
但隨2008年虛擬貨幣浪潮崛起，似乎開始挑戰美元在貿易結算的功能，加上2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國制裁俄羅斯等策略，引發獨裁國家去美元化的政治反彈，均威脅美元於全球儲備貨幣地位。
就此，學者Gerding &Jonathan(2024) 研究2020年代中期美元的國際地位，並考慮新冠疫情和2022年俄羅斯入侵烏克蘭的潛在影響，發現美元在貿易結算、央行貨幣儲備、外匯交易量以及全球債務證券的計價方面仍然佔據重要地位。
因此，美國川普總統認為:推動穩定幣法案《GENIUS法案》，能確保美元於全球儲備貨幣地位，因為市場上約 99% 的穩定幣市值都與美元掛鉤 ；即穩定幣基本上可以視作「數位美元」，並且成為了連接「傳統金融」與「加密金融」的橋樑，幫助美元體系延伸至數位金融市場。
同時，《GENIUS法案》預期穩定幣發行者將增加美國國債的需求，主因法案允許國債回購和國債逆回購交易，讓穩定幣發行方可以基於國債抵押品進行借貸；而國債回購交易讓穩定幣發行者則無需出售國債，即可獲得資金以滿足流動性需求，亦即發行商可以根據回購協議進行借款，出售國債並獲得現金，同時約定在第二天購回該國債。
(2) 世界加密貨幣之都
今(2025)年3 月川普總統簽署行政命令，建立戰略比特幣儲備和美國數位資產儲備 ，企圖將美國打造為「世界加密貨幣之都」，推動經濟成長和數位加密貨幣技術領先全球地位。
(3) 保護數位市場中的消費者
A. 儲備金保護機制:要求100%的儲備金以美元或短期國債等流動資產支持穩定幣，並規範每月發行人公開揭露儲備金構成。
B. 減少詐騙:穩定幣發行者須遵守行銷規範，且禁止做出誤導性聲明，聲稱其穩定幣由美國政府擔保、受聯邦保險或具有法定貨幣效力。
C. 債權優先性:若穩定幣發行方破產，穩定幣持有者之債權優先於其他債權人，確保消費者保護。
D. 降低法律遵循成本:《GENIUS 法案》協調了州和聯邦穩定幣框架，確保美國一致的監管。
(4) 打擊數位資產中的非法活動
A. 強化合規性:《GENIUS 法案》規範穩定幣發行方須遵守《銀行保密法》，以建立有效的反洗錢合規計劃，包括風險評估、制裁名單核查和客戶識別。
B. 發行機構具備合規的技術能力:數位資產服務提供商 (DASP)需具備合規的技術能力，才能於美國提供穩定幣交易。
C. 非法活動檢測方法:金融犯罪網路執法機構(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) 須於三年內發布:創新的非法活動檢測方法，及客製化風險管理標準或指南。
D. 強化反洗錢量能:建立強而有力的反洗錢、網路安全和資料治理措施。
E. 完備扣押程序:所有穩定幣發行方須依法律要求，能執行扣押、凍結或銷毀支付穩定幣。
不過，未來美國執行《GENIUS 法案》成功的關鍵，仍需考慮資安、風險、集中壟斷、洗錢及套利等問題(詳見下圖2)。
圖 2 《GENIUS 法案》成功的關鍵。
二、中共的穩定幣法案發展策略
中共對內使用人民幣匯率中間價來管制價格，對外則積極推動人民幣國際化，以掌握國際金流之權利，於2016年10月人民幣正式納入IMF的SDR貨幣籃子，成為具有法定地位的全球性貨幣 。
近年，隨著中共國人民大量使用虛擬貨幣，突破中共的外匯管制機制，使得中國人民銀行於2021年9月15日發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，宣布虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，其相關業務活動屬於非法金融活動，境外虛擬貨幣交易同屬於非法金融活動 。
就算，中國人民銀行宣布交易虛擬貨幣是違法行為，但根據BitcoinTreasuries 網站估計，2024年中共國人民持有約19萬枚比特幣，占總發行額0.9%，現值121億美元 ，為全球第二名，交易額估計約10,00億美 元，約占人民幣外匯交易額的2.7%，顯見中共國人民對於虛擬貨幣的需求仍然旺盛。
就此，中共也了解掌握穩定幣，就能掌握國際數位金流之權利，以實現其數位霸權的野心，於是中共利用香港對外的貿易窗口角色，由香港金融管理局推動《穩定幣條例》，於今(2025)年8月1日正式生效，亦同時發布配套監管文件，包括《持牌穩定幣發行人監管指引》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（持牌穩定幣發行人適用）》、《穩定幣發行人發牌制度摘要說明》等，包含申請、營運、資產管理與反洗錢合規的全流程監管框架 。
1. 發行方資格:香港金融管理局審核發行方資格，包含香港註冊公司或香港外成立的實體單位，及擁有資本額超過2,500萬港元。
2. 儲備資產:原則儲備資產需與指定穩定幣的參考資產一致，例
外則須獲得香港金融管理局核准。
3. 收益:不可產生利息。
三、台灣發展穩定幣所需的策略
2024年台灣的數位資產用戶數最高已經有100萬人，雖持有數沒有中共國人民多，但交易非常熱絡，故於中心化交易所的交易金額也達到2,035億美元(根據Coingecko估計 )，估約占新台幣兌美元 交易總額(10,923.6 billion USD)的18.6%，凸顯部分台灣人民非常喜愛數位資產。
我國金管會除了受國內虛擬貨幣需求的壓力外，更受到美、中(香港)、韓、日及新等國的穩定幣立法壓力，於今(2025)年金管會已於6月27日將《虛擬資產服務法》草案送交行政院，預計明年送審立法院 (詳見下圖3)。
重點一：許可證照分類出爐，法案實行後15個月內須取得
重點二：服務商管理嚴謹，保託管、上下架皆有規範
重點三：穩定幣在台發行須獲許可，準備金有規範
重點四：違法最高恐罰2億，詐欺、操縱判最重
此草案與美國《GENIUS 法案》比較，後者強調將建立強而有力的反洗錢、網路安全和資料治理措施，而國內的《虛擬資產服務法》草案相對缺少資安規範，使得控制數位貨幣衍伸的資安風險，將成為交易平台生存關鍵，及消費者個資及資安信賴的成敗，也成為此政策配套的缺口。
再者，隨著新台幣穩定幣發行後，需求將大增，不僅讓數位資產交易平台將競爭更為激烈，更使得洗錢防制，及數位資產犯罪將備受挑戰，均須政府提出嚴謹的配套措施。
更多信傳媒報導
越老越吃香！彰化市中古透天交易占比逾4成、創歷史新高
美國議員提案圍堵 領晶片法案補助的公司被禁止10年內採購中國半導體設備
中國宣布實彈射擊演習 日本防衛大臣巡視沖繩、石垣、與那國島
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台股慘崩近千點！輝達財報亮眼也無力回天？ 專家點破「這走勢」就是反轉訊號…曝光下一步
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股在美股重挫的壓力下失守關卡，加權指數上周五（21日）終場大跌991.42點、跌幅3.61%，收在26,434.94點，市場情緒急凍。...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 23 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
不畏台積電暴跌！大摩高喊目標價1688元「列Top Pick」 多檔台廠供應鏈同步看旺
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台積電股價21日大幅回檔，收在1385元、重挫70元，市值單日蒸發1.81兆元，並拖累大盤下挫超過562點，不過外資依然力挺這檔科...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 3 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 1 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
【台股週盤兵法】破季線生死戰！魏明裕籲：莫忘「蘇黎世鐵律」保命術
台股本週遭遇重擊，即便輝達（NVIDIA）財報亮眼，卻無法挽救美股與台股的頹勢，週五大盤更是將週四的漲幅全數回吐，週線連三黑，並一舉跌破被視為「生命線」的季線支撐。面對市場恐慌情緒蔓延，瑞元投顧分析師魏明裕在接受廣播節目專訪時提出示警，台股技術面轉弱，投資人應立即檢視手光持股，若三天內無法站回季線，務必執行「蘇黎世投資鐵律」，船沉了就趕快跳，千萬不要禱告。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花
鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...聯合新聞網 ・ 4 小時前
無畏黑盤飆2根漲停！「這檔被動元件」登台股撐盤俠…週漲幅25.4% 近3個月狂漲222%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，多檔個股翻黑下挫，不過被動元件族群受惠於中國龍...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
AI競賽已變天！上週美股示警要看懂 本週股價爆發點總整理
上週美股走勢震盪偏弱。S&P 500 與道瓊維持區間整理，但 Nasdaq 回檔幅度較大，主因是美債殖利率再度走高、市場對降息的預期降溫。即便 NVIDIA、Google、Amazon 等AI相關企業的獲利仍具韌性，資金開始更嚴格檢視「龐大AI資本支出能否快速轉化為現金流」。因此盤面出現明顯分化：大型科技短線壓力較重，能源、工業與部分中小型股相對抗跌。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
千億遺產藏很深／味王家族千億股權人間蒸發 法官罰10控股公司2萬元
食品大廠味王家族千億資產大戰，如今全面演變成遺產大戰！台裔日本籍名譽董事長頴川建忠（本名陳建忠）過世後，頴川家族掌控千億資產的10家核心控股公司，爆出「千億股票」離奇消失。台北地院本月罕見對大洋僑果、僑果實業等10家公司集體裁罰，原因是所有公司一致拒絕提供股票去向資訊。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
壽險轉骨關鍵一役 出四大招
壽險業拚轉骨的關鍵一役─壽險匯率會計調整研討會周三（26日）登場，產官學界大咖齊聚尋求共識；壽險公會率先表態，除優先推動「AC債券的投資部位採攤銷評價」外，「採十年匯率均價」、「遞延資產」及「匯率覆蓋法」等三大建議案也已送進保險局審核。工商時報 ・ 6 小時前