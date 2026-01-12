思想坦克》2026電子傳輸免關稅終局之戰：數位貿易規則重組與台灣的戰略應對

自網際網路商業化以來，各國即開始關注跨境電子傳輸（electronic transmissions）是否應課徵關稅。基於促進網路發展與降低企業交易成本。（圖片來源／由AI生成）

自網際網路商業化以來，各國即開始關注跨境電子傳輸（electronic transmissions）是否應課徵關稅。基於促進網路發展與降低企業交易成本，WTO 會員國形成電子傳輸免關稅的共識，並於1998年第二屆部長會議（MC2）中，將「會員將持續維持不對電子傳輸課徵關稅的實務做法」納入《全球電子商務宣言》。此後，WTO 歷屆部長會議皆無爭議地延續電子傳輸免關稅暫停令（Moratorium）。

疫情下的政治經濟壓力：免關稅共識走向分化

然而，2020年後情勢出現變化。COVID-19 疫情加速全球數位轉型，線上購物、串流媒體、雲端服務與數位內容交易快速成長。UNCTAD與South Centre合作的研究即估計，2017–2020年間，開發中國家因電子傳輸免關稅暫停令，潛在關稅損失達數百億美元。

2022年 WTO 第12屆部長會議（MC12）中，印度、南非、印尼等國便強烈反對自動延長暫停令，認為該政策可能導致稅收流失、不公平競爭與關稅工具使用受限。儘管會後選擇暫時維持現狀，但電子傳輸免關稅的共識已產生歧異。

暫停令到期後的發展路徑

關鍵時刻出現在2024年舉行的第13屆部長會議（MC13）。在支持與反對雙方拉鋸下，會員同意延長電子傳輸免關稅暫停令，但同時明確定下到期日：暫停令將於第14屆部長會議（MC14，預計2026年3月26–29日）結束時，或最遲於2026年3月31日到期。

若無法再度達成共識，暫停令正式到期，各國可自行對電子傳輸課徵關稅。然而，實務上要執行電子傳輸關稅，仍面臨課稅標的認定、技術可行性與成本效益等障礙。特別是在 AI 時代，跨境傳輸的內容已不再限於傳統軟體或數位內容，還包括 AI 模型參數、訓練數據、API 調用等難以量化的數位產品或服務，要界定跨境的「課稅時點」與「課稅標的」幾乎不可行。

即便如此，部分國家仍態度積極，例如印尼已在海關稅則中增設電子傳輸相關章節，但距離全面可執行課稅仍有距離；印度與南非則迄今尚未啟動課徵規劃，實際上要做到全面課稅的可能性不高。

在多邊共識日益困難下，WTO 成員自2017年起另行推動複邊的《電子商務聯合聲明倡議》（Joint Statement Initiative, JSI），涵蓋永久免課電子傳輸關稅等內容，並已於2024年完成穩定文本（stabilised text）。JSI 目前獲91個會員參與，包括台、美、日、星、澳等，其貿易量占全球貿易超過九成；JSI 仍可能在事實上成為數位貿易的重要運作框架。

同時，免課電子傳輸關稅的原則已逐步透過區域與雙邊貿易協定制度化。台灣2013年簽署的《臺紐經濟合作協定》（ANZTEC）與《臺星經濟夥伴協定》（ASTEP）即已承諾維持不課稅實務。近年包括《臺美21世紀貿易倡議》（第一階段2024年生效，第二階段談判中）、《臺英ETP數位貿易協議》（ETP）（2025年6月簽署）及《臺日數位貿易協議》（2025年12月簽署，預計2026年生效），均禁止課徵電子傳輸關稅。

國際上，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《數位經濟夥伴協定》（DEPA），以及近年美國、日本、新加坡等國簽署的多項貿易協定數位章節，多採相同立場。意即多邊共識雖面臨挑戰，免電子傳輸關稅的規則，已在其他制度框架中持續向前推進。

雖然MC14仍可能透過政治妥協達成短期延長，但這僅是延後爭議。更重要的是，即使多邊暫停令到期，免關稅原則已透過JSI和區域協定持續推進。

台灣的戰略應對

對台灣而言，無論 MC14 最終結果如何，全球數位貿易規則正走向分化與重組的關鍵時刻。透過參與 JSI，並與美、日、英、紐、星等主要經濟體簽署數位貿易相關協定，台灣已實質納入涵蓋主要貿易夥伴的數位貿易保護網，使我們的數位服務出口在現階段得以免於關稅衝擊，並在規則重組中取得有利的戰略位置。

然而，協定終究只是基礎，真正的關鍵在於，台灣能否將此制度優勢轉化為數位產業的實質競爭力。就此而言，台灣仍面臨數位貿易治理結構性課題：數位貿易相關的統計衡量、產業政策規劃與國際談判等事務，橫跨經濟部、數位發展部、國發會等多個部會，分工架構在某種程度上仍待釐清，部分領域不無重疊之處。這限制了台灣在國際談判中可運用的數據基礎，也限制了政府對數位貿易發展趨勢的整體掌握與前瞻布局。

特別是目前多數數位貿易統計仍倚賴替代性指標，而非依循 OECD 等國際標準所建構的系統性框架，政府難以精確掌握台灣跨境數位服務與數位交付的實際出口規模，進而使台灣在面對電子傳輸課稅爭議與數位貿易規則重組時，較難形成一致且具說服力的政策立論基礎。

因此，政府更迫切的任務，應是正視數位貿易橫跨經貿政策與數位治理的本質，並從制度層次補齊治理缺口。這包括建立明確的權責分工、依循國際標準的統計系統，以及有效的政策協調機制。唯有如此，台灣才能將已建立的協定優勢，轉化為數位經濟時代的長期競爭力，在全球數位貿易規則分化重組過程中，成為有準備的參與者。

