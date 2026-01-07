"思想起"繼續傳唱 長青傳承大使授課

月琴是台灣具代表性的傳統彈撥樂器，70歲黃蓮嬌，退休前不曾接觸過月琴跟恆春民謠，不過經常看老媽媽跟家鄉長輩四處演出，她下定決心跑到淡水跟陳明章老師學習月琴彈奏，也經常回恆春向老媽媽請益，從台北搬回先生故鄉高雄後，考取長青傳承大使、也在社區大學開課，沒想到這一教就是8年，學生跟她還成立樂團，四處表演，期盼透過演出，讓更多人瞭解月琴及恆春歌謠魅力。

月琴傳承大使 黃蓮嬌：「我是黃蓮嬌 我出生在恆春，真正的恆春女兒，今年72歲了。」

「(媽媽)98歲對吧，當初我如果有回家的時候，你都跟我說這(民謠)歌詞，你就要記下來喔，我都有聽進去。」

月琴傳承大使 黃蓮嬌：「媽媽他們唱恆春民謠，我也不會彈月琴，(當年)就跑去北投，總共在北投學了兩年，陳明章老師說，他已經把功夫教給我了，你們可以畢業了喔。」

黃媽媽 黃吳桂香：「她這樣教人家彈琴，我很高興。」

「孔雀出世 尾巴拖地，她現在幾乎一大半都忘掉，還好我都有紀錄下來，才有這些資料留存下來。」

「來我們月琴先來說ㄧ下。」

月琴傳承大使 黃蓮嬌：「十年前，港都社區大學現在開始招生了，那時候(民國)107年的春季班，投課了就變固定了，一直教一直教教到現在，連續下來總共8年了。」

學生 周怡秀：「我也是恆春那邊的人，故鄉的人都一直鼓勵說，你回來學我們的文化啦，國寶級(月琴老師)都很老了，都90幾歲了，你要傳承就是要會彈琴啊。」

學生 徐金煌：「原本在電信局上班，我剛進來什麼都不會，(月琴)它只有兩根弦，要把所有音表達出來，所以你一定要很熟練。」

月琴傳承大使 黃蓮嬌：「以前都是口傳心授嘛，最困難的就是，歌詞跟歌曲合起來，同時要彈出來唱出來這樣，很難啦 有的人彈(琴)，就忘了怎麼唱，唱了就忘了怎麼彈。」

「這位是團長班長，他負責打鼓的，這位是我們的編劇，常愚(化名)大哥 常愚編劇，他的台語詩詞是一等一的。」

月琴傳承大使 黃蓮嬌：「學生他們自動自發，就是一個班級時常出去演出，如果不做一個保存的話很可惜，就成立這個樂團啦。」

民眾 張美雲：「很懷舊 很有親切感。」

民眾 羅寶珠：「這些都是我們小時候的歌，現在可以聽到這個(歌謠)，想起過去很輕鬆。」

「好好傳承下去，讓更多人瞭解這個月琴，讓我們的月琴變成一種國民樂器。」

