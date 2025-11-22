思母之心化動力 夜市滷味王"九鼎燒"火力全開噴汁
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導
熱滾滾的大鍋美味，也是思念母親的滋味！在台中市旱溪夜市，有一個現煮滷味攤，陣仗一排開，就是九大鍋"黑金"！老闆二十歲就在夜市創業，想要早日買房子給媽媽住，雖然幾年前，媽媽已經登出了人生，做兒子的把思念母親的心，都用心在滷出美味裡！
夜市人生黃渤銘的九鼎滷。(圖/羅宇翔攝)
嗶嗶啵啵，咕嚕咕嚕，一鍋二三四五，還有啊，六七八九!一眼望過去，還要轉個彎，一共有九大鍋，燒燙燙!檯面擺滿滿的，就看客人喜歡哪一味，小孩子才做選擇，老顧客每一樣都放不下!雞的每個部位，都有了新滋味，有的吃來爽脆，有的放隔夜還很Q彈，說時遲那時快，當場就咬個幾口解饞!
夜市人生黃渤銘的九鼎滷。(圖/羅宇翔攝)
在熙來攘往的台中旱溪夜市，有三百多個攤位，吃、喝、玩、樂，應有盡有，在這一方是黃渤銘的秀場，從小讀書讀書看到書都討厭，不過，不做壞事，尤其不做媽媽不允許的事。覺得一技之長更能久久長長，十多年前二十歲的他，就自己創業當老闆。母親的鼓勵，也是他的最大推力，黃渤銘想買房子跟媽媽一起住，他以為只要夠努力，夢想總會實現的。
來自客人的肯定，就有很大的成就感!視覺、嗅覺、味覺，不讓你的感官閒著，效果十足的九鼎攤，黃渤銘的夜市人生，繼續熱鬧噴香!
