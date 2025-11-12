思源學者頒獎 首登福智佛教學院
立足臺灣，放眼國際！第八屆社會科學本土化學術研討會、第九屆本土諮商心理學學術研討會暨第六屆思源學者頒獎典禮首次在福智佛教學院舉行。本次研討會以「中西會通與超越：創造社會科學新境界」為主軸，旨在彰顯學會以儒釋道智慧為核心，推動本土社會科學的發展，並期許全球學術界能基於自身文化脈絡發展本土社會科學，展開溝通與交流。多位國內外重要學者與教育界人士與會，來自臺灣、日本、美國、加拿大、香港等各地區超過200人一同學習，共有三十七場思源學者暨會士論壇及主題論壇，共宣讀論文一二六篇、壁報論文發表共十七篇，營造多元視角的學術盛宴。而處處可感受到「愛」與「慈悲」是連結全人類的內在力量，引領人類走過當代的挑戰。
國立中央大學榮譽教授朱建民與佛光山教團系統大學副總校長林聰明分別獲頒「思源學者」及「傑出貢獻獎」肯定。本研討會由國家科學及技術委員會指導，福智佛教學院與社團法人中華本土社會科學會、佛光大學等多個學術單位共同主辦。開幕式邀請了多位國內外重要學者與教育界人士致詞，包括福智佛教學院曾旭正副校長、佛光山教團系統大學林聰明校長、佛光大學詹丕宗副校長等，以及來自日本的翔大學理事長兼校長的山谷敬三郎等3位學者和來自加拿大、高齡九十歲的王載寶思源學者遺孀Dr.Lilian C.J.Wong等貴賓，共同給予大會祝福。
福智佛教學院校長如得法師以「學習幸福、擁有幸福、傳遞幸福」，為與會者獻上誠摯祝福。誠如研討會大會主席夏允中理事長所言，今年第八屆年會在福智佛教學院舉行有重要的意義，福智佛教學院成立了國內首創的跨領域佛法應用研究所，期望能成為發展華人本土社會科學中佛學應用研究的國際重鎮。福智佛教學院特別重視心靈提升與幸福能力的培養，藉由慈悲教育與幸福教育，成為有溫度的人，帶給社會和平穩定的力量。
國際論壇關注「愛」與「慈悲」的人生價值。研討會首日特別為享譽國際的意義療法與第二波正向心理學創建者加拿大籍Dr.PaulWong（王載寶博士）舉行了追思紀念會，遺孀Dr.Lilian C.J.Wong表示王博士在乎的是給予所有人愛。並在次日國際論壇中介紹了王載寶博士所創的「PURE」意義治療模型及實踐方法。
本次研討會也激盪出跨域交流的火花，特別是在佛法、心理學以及儒家思想間的對話，與會相關學者紛紛相約後續進一步的交流。藉由辦學經驗的拓展，以及學術國際化的經驗，福智佛教學院將致力建構成為文化保存與傳承的教育場域，結合最古老的心靈哲學與最高端的科技，成為跟各國學者友好交流的平台，培育幸福人才的中心。
