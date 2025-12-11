思科股價睽違25年再創巔峰！超越網路泡沫時代

思科的股價於美東時間10日首次超越網路泡沫時期的高點。（圖／達志／美聯社）

在2000年初期，很少有公司像思科（Cisco）一樣炙手可熱，該公司的網路設備是網際網路熱潮的基礎骨幹。如今，睽違近25年後，思科的股價終於再次觸及並超越網路泡沫時期的巔峰。

據《CNBC》報導，思科的股價於美東時間10日首次超越網路泡沫時期的高點。股價上漲近1%，達到80.25美元，突破了先前於2000年3月27日創下、經過股票拆分調整後的80.06美元紀錄。當天，思科曾超越微軟（Microsoft），成為全球市值最高的上市公司。

當時，投資人視思科為押注網路成長的最佳途徑，因為任何想要上線的企業都需要依賴該公司製造的交換器與路由器。但在經歷約5年的繁榮後，網路泡沫於思科登峰造極後不久便破裂，到2002年10月，這場崩盤抹去了那斯達克（Nasdaq）超過3/4的市值。

儘管市場暴跌淘汰了大批網路類股，思科仍在動盪中存活下來。最終公司重新成長並擴張，透過一連串收購措施進行多元化，包括2006年收購有線電視、電信和寬帶設備製造商「Scientific-Atlanta」，以及後續併購多家軟體公司，例如Webex、AppDynamics、Duo與Splunk。

隨著10日的股價上揚，思科的市值已達到3,170億美元，使其成為美國第13大最有價值的科技公司。近年來，思科的股價大幅落後於科技業市值巨頭，這些公司是當前人工智慧（AI）熱潮的中心。

如今的AI市場已達到一種近乎狂熱的程度，許多分析師將其與網路泡沫時代相比。現代的基礎建設贏家不再是思科，而是輝達（NVIDIA），其AI晶片是模型開發的核心，各大科技公司興建AI導向資料中心都依賴這家公司。NVIDIA的市值目前已達到4.5兆美元，約等於思科（Cisco）當前價值的14倍。

然而，思科仍試圖從AI熱潮中受益，執行長羅賓斯（Chuck Robbins）於11月表示，公司在該季從大型網路企業取得了13億美元的AI基礎建設訂單。公司總營收接近150億美元，較去年同期成長7.5%，相較之下，2000年時的年增率高達66%。

2025年截至目前，思科的股價已上漲約36%，表現優於那斯達克（Nasdaq）同期約22％的漲幅。

