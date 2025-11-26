「思考兆元國防預算的三個效應」 張競：政治買票、嚇跑外資、嚇阻力零

賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今天（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會，宣布為應對中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案，且為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年內，共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。對此，英國赫爾大學政治學博士、中華戰略學會資深研究員張競以「思考兆元國防預算的三個效應」為題發表看法，認為國防特別追加預算案不僅對大陸毫無嚇阻效應，還可能產生三大負面效應：鞏固綠營選票的政治操作、提高台灣投資風險的經濟反噬，以及對北京完全無效的軍事嚇阻。

張競痛批資訊「發布順序」：「賴總統先投書《華盛頓郵報》向外國揭露，再召開記者會向台灣民眾說明，難道台灣人成了被通知順序排第二的二等公民？」認為這個順序已經讓民眾感到被輕視。

在政治效應上，張競指出，綠營執政以來對國防預算向來大方，核心動機是將軍費當作選舉動員工具，過去更曾把立法院嚴審預算污名為「不愛國」。然而選民早已出現疲倦與反感，這次兆元軍購若再引發質疑聲浪，可能適得其反，重創執政黨支持度。

經濟層面，張競警告，巨額軍費將讓國際投資人重新評估台灣戰爭風險，等同「自己把投資環境嚇壞」，外資卻步、企業出走，最後受害的仍是台灣民眾。

至於對中國大陸的嚇阻效應，張競直言「連戰略白癡都知道台北不可能跟北京軍備競賽」。北京若有意反制，隨手就能砸下5倍以上預算。他強調，國軍當前最大危機是專業人才流失與兩岸政治對立，這些都不是錢能解決；若不從化解危機、恢復溝通對話著手，再多的軍費也只是「診斷錯誤、投錯藥方」，台灣仍將困在死胡同。

張競最後總結，兆元軍費看似壯聲勢，實則政治效果存疑、經濟後果嚴重、軍事嚇阻力近乎零，成本效益極低，值得全民高度警惕。

