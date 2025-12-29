思考就是不歸納？學習思考三步驟 日本電通行銷大師教你將想法轉為戰鬥力

文／景點+ 張盈盈整理

在資訊爆炸、競爭激烈的時代，「會思考」已成為所有社會新鮮人與職場工作者的關鍵戰鬥力。然而，多數人從求學到工作，卻始終沒有真正學過「思考的方法」。學校教育沒教、出社會後也不見得有前輩會傳授你訣竅，日本電通前資深策略規劃師筧將英便從自身經驗出發，看見這個普遍存在的難題。他指出，多數人都能「想一想」，但真正能將想法整理、演繹並轉化為可執行策略的「思考」卻是另一回事。為了降低思考門檻、讓更多年輕工作者掌握邏輯與企劃力，他提出「思考三步驟」，開宗明義就提出「『思考』就是『不歸納』」，循序漸進說明如何將腦中的想法轉變成可面對職場的實質戰鬥力 !

廣告 廣告

圖／PIXABAY

思考三步驟／三個階段

初級-釋出腦外

中級-創造附加價值

高級-掌握提案能力

首先要認知到：「思考」就是「不歸納」

．「簡潔歸納」想說的話真的正確嗎？

出了社會之後，上司或前輩就會教你「要記得簡潔表達」。的確，每個人都忙於自己的工作，為了不要浪費對方的時間，就要記得剛開始先提出結論，釐清論點再「簡潔表達」。另外，從潤滑人際關係的觀點來看，不說多餘的話，簡潔表達需要交代的事情也很重要。

圖／FREEPIK，以下同

假如實際閱讀許多商管書，就會發現書中會提倡「簡潔表達」的重要性，像是「報告、連絡及商談時，要事先整理想要表達的東西，再簡潔歸納」、「剛開始先提出結論，再釐清論點」，或是「歸納成三個重點」等。

大多數人都能「邊歸納邊思考」，但其實這樣做會離「思考」愈來愈遠。許多人往往會犯下這樣的錯誤。 那麼，為什麼「思考」和「歸納」不能同時進行呢？





．出社會第一年製作資料時惹前輩生氣的故事





我出社會第一年時，曾經惹得前輩勃然大怒。 當時我協助前輩製作要提案給某個客戶的資料，前輩事先交代「資料的字句要經過歸納」。當時我不懂這話是什麼意思，就做出類似下方的資料：

重點① 重點② 重點③

商品的品質很重要 用一句話傳達魅力 詢問顧客的意見

內文內文內文內文 內文內文內文內文 內文內文內文內文

內文內文內文內文 內文內文內文內文 內文內文內文內文

內文內文內文內文 內文內文內文內文 內文內文內文內文

結果，看了資料的前輩就罵我：「不是告訴你要歸納嗎！」

那麼，這份資料是哪裡不行呢？

各位知道嗎？

這份資料乍看之下或許淺顯易懂。但再仔細看看就會覺得，雖然不能否定上面記載的內容，卻沒多少嶄新之處，等於沒多少價值。這樣的東西不能當成資料提交給客戶。

只要具備某種程度的經驗，就可以不經調查，不加思索寫出這樣的資料。換作是現在，連AI都寫得出這樣的東西。但這沒有意義，因為完全沒有新資訊。 企劃起草人和規劃師的價值，並非製造和羅列「諸如此類的詞句」。 的確，歸納詞句是商務人士需要的技能，但歸納的觀念會妨礙一個人深入探究受眾、商品、社會及現象之類的本質。

關於「重質還是重量」的討論

「不歸納」就是「腦海中浮現什麼就釋出什麼」、「別在意品質，總之先寫出來／講出來」。關於這一點，也會涉及工作時「重質還是重量」的討論，以下先整理我的觀點。

隨著工作方式改革的普及，使得「長時間工作和工作量過多並不好」這種價值觀占了社會的多數。我上一家公司電通也順應這項趨勢，設定上班時間的上限，規定員工要消化帶薪假。當然，我自己也覺得長時間工作應該要改正，帶薪假最好要充分使用。

不過關於這個問題，許多人會簡化為重量還是重質的二元對立來激發討論，以至於像現在這樣小題大作，這一點終究影響很大（附帶一提，二元對立雖然容易激發討論，但二元對立往往反而遠離解決課題之道，需要小心）。 個人的結論是量與質並非二元對立，而應該當成因果關係。換句話說，就是「解決量的問題就可以產生質」。

聽到這種說法，或許會有人以為我贊成長時間工作，但其實並非如此。技能和經驗能夠累積於自身當中，只要消化一定程度的工作量，熟悉職務的話，即使做同樣的工作也會漸漸縮短所花的時間。常言道「要趁年輕時多吃苦」，或許就是指這樣的情況。

．「思考量」比「思考時間」還重要

關於「量」的問題終究還是需要正確的理解。雖說要「解決量的問題」，但也不是單純花很長的時間就好。「解決量的問題」是「將思考量最大化」，與「思考時間」的長短沒有關係。思考會受到每個時刻的專注力所影響，但針對一件事在15分鐘內能夠釋出的思考量，則是因人而異。

不歸納的小訣竅：劃分「想到的事」和「要整理的事」

一般人講話時會謹慎選擇要說的事情和不說的事情。日常的對話當中這樣做沒有問題，反而還稱得上是圓滑溝通必備的技能。假如把腦中想到的事直接講出來，應該會吵架吵不停。 人在對話時會在腦中整理想到的事，同時適當斟酌再表達，但許多人思考時也會做同樣的事。換句話說，就前面談到的「書寫」而言，順序就是先姑且整理腦中想到的事，再寫在紙上。

人會在自己想過之後再斟酌用詞。這裡則希望你不要斟酌，將浮現在腦海裡的事情「統統」寫在紙上。當然，假如用鍵盤打字比寫在紙上快，使用鍵盤也沒關係。 要在思考時將飄過腦中的詞句統統寫出來，需要稍微累積一些訓練量。訣竅就是像聯想遊戲一樣動腦筋，將浮現的詞句直接寫出來。

假如腦子動得比書寫的速度快，來不及記下來，也可以錄在智慧型手機的語音錄音機，之後再寫出來。目的並非「書寫」，而是將浮現的詞句不斷釋出腦外。 最近還有像Google文件一樣，直接將聲音內容轉成文字的服務，也可以活用類似的工具。講出來之後，多半會冒出不同於平常的構思和想法，我也推薦這個方法。

筧將英分享道：我在社會打滾十五年來，知道世上許多人不懂「思考」，或是覺得「思考」很棘手。 「喜歡『思考』且想要精益求精」的人非常罕見，相形之下，「不擅或討厭『思考』，卻必須為了工作而思考」的人則遠多於此。 就因為世上許多人不擅或討厭「思考」，像我這樣的策略規劃師和顧問，以及其他以「思考」為專業的職種／職業才會存在。 話雖如此，但若問我自己思考時會不會運用高度的思考能力，答案則並非如此。 其實我思考的時間多半用在「整理」上。梳理現在發生的所有現象，根據某些目的加以整理，再稍微考察。光是這樣就足以構成思考工作了。

人生有許多時間要做選擇與決策，更需要有發想與企劃的能力，透過筧將英細膩有力的經驗分享，每次動腦時更加注重覺察自己的運作模式，讓思考力真正提升、變現！

思考力變現：3步驟×4圖表×10技巧，日本電通行銷大師教你將想法轉為戰鬥力，行銷管理、創業者必讀聖經

》https://reurl.cc/main/tw

心理讓雙腿罷工癱瘓？！身心的連結原來如此緊密！91歲現役身心科醫師的71則人生智慧

》https://www.mook.com.tw/article/39168