思親跨縣市迷路 平鎮分局暖警細心照護老翁返家

迷失在中豐路的午後 暖警攙扶老翁走回家的方向。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】家住苗栗竹南的59歲陳姓老翁，平日以電動車代步。28日下午，他因一時思念起住在台北的妹妹，便獨自騎著電動車前往車站，搭火車一路北上。下了中壢車站後，他沒有多想，便沿著中豐路緩緩前行，希望能找到通往家人的方向。然而，這趟因思念而展開的行程，卻在平鎮區遇上了意外狀況。

當時平鎮區中豐路車流繁忙，天色逐漸昏暗，老翁的電動車因電量耗盡突然拋錨在車道中央，讓他進退不得，只能焦急地停在來往車輛之間。車陣中不時響起急煞聲，駕駛人紛紛閃避，情況十分危急。就在這令人心驚的時刻，平鎮派出所巡邏員警鄺鏡達與紀辰翰恰巧經過，立刻上前協助。

兩名員警先將警車停在後方警示，避免後方車輛追撞，接著合力將沉重的電動車推至路旁安全處。脫離危險後，員警注意到老翁神情疲憊、眼神無助，便耐心地陪伴、安撫情緒。經細心詢問才得知，老翁因想念妹妹，才會突然啟程北上，卻在陌生道路上迷了路，也陷入危險。

平鎮派出所所長章駿城表示，陳姓老翁獨居並具重度身心障礙，這次的離家行動讓家人和照服員都十分擔心。員警先將他帶回派出所休息，並及時聯繫上老翁的妹妹與苗栗的居家照服員，向家屬說明整個經過。經過耐心溝通後，老翁也願意先返回苗栗，由熟悉的人陪伴。

為讓老翁安心返家，員警貼心為他安排計程車，並再三叮囑司機務必照看他的狀況。返家途中，員警也不時致電確認行程位置，直到得知老翁已平安抵達家門，這才真正放下心來。

這段旅程雖因思念而起，也因迷途而驚險，但在警方溫暖的協助下，最終迎來幸福的結局。對老翁而言，警方的幫助讓陌生城市多了一份溫度；對警方來說，能在危急時刻守護民眾安全，更是最踏實的使命。(圖/警方提供)