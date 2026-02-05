思覺失調照顧者的避風港 奇美醫家屬支持團體滿意度95％

奇美醫開辦思覺失調症家屬支持團體邁入第10年，累計逾700人次受惠，滿意度95％。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

50歲林姓婦女的兒子多年前因幻聽、被害妄想、情緒低落，無病識感不願就醫，照顧過程讓林婦充滿壓力與無力感，經參與思覺失調症家屬支持團體，逐步學習症狀相關知識及如何與病人相處，照顧壓力逐漸下降，兒子願意接受治療復健，病況平穩，林婦也找回笑容。

奇美醫院精神醫學部自106年起開辦「思覺失調症家屬支持團體」，至今已邁入第10個年頭。是全台醫療院所中維持最久、且從未中斷的思覺失調家屬支持團體。

奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠表示，截至目前已協助超過95個家庭，服務突破748人次，滿意度更高達95％，成為照顧者在漫漫長路上最堅實的避風港。115年度家屬團體現已開放報名，將延續備受好評的模式，提供更具彈性與深度的支持團體。

張志誠指出，思覺失調症的治療不僅是病人的事，更是一場家庭的長期抗戰。思覺失調症家屬支持團體從早期的一年6次，因應家屬迫切需求，最高峰曾增加至一年36次。累積至今逾700人次參與，顯示出家屬對於專業支持的強烈渴望。

根據奇美醫院108年起的統計，照顧者的壓力指數在課程後有感下降。