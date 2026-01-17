思覺失調男17年17度入院！拒打針持刀傷醫護「殺人未遂」再延安置6個月

社會中心／洪正達報導

高姓男子在家砍傷到宅的醫護人員，法院依鑑定結果裁定延長暫時安置。 （示意圖／Pixabay）

台南高姓男子為思覺失調症患者，17年來已住進療養院17次，豈料2025年3月間嘉南療養院醫護人員在社區居家護理時，因拒打長效針劑，當場持美工刀割傷汪姓醫師左臉、砍傷孫姓護理師，案經台南地院審理後，認定他已構成殺人未遂，因此從2026年1月27日起延長暫時安置6個月。

地院表示，2025年3月某日上午，嘉南療養院汪姓醫師會同居家護理師孫女、佳里區衛生所蔡姓護理師前往高姓男子住家為其注射治療思覺失調症的長效針，但被高男拒絕後，他卻持美工刀攻擊在場的汪姓醫師，造成左臉切割傷，另孫姓護理師左前臂、右頸部、右前臂也出現切割傷。

不過高男早於2025年3月就已被裁定暫時於高雄市立凱旋醫院安置4個月，案經起訴延長6個月，由於這次期限將屆，再度裁定延長安置6個月。

地院也表示，高男經審查應受強制社區治療，由於他從大學三年級發病後，2008年起就在嘉南療養院治療，前後已入住17次，不過高男長期缺乏病識感，凱旋醫院2025年10月完成精神鑑定後，發現他知道傷人違法，但仍受被害妄想、幻聽等症狀影響，使得辨識能力顯著缺損。

根據醫院評估內容，指出高男拒絕長效針並對到宅醫護產生敵意，一般門診及社區措施難以防範風險，台南地院認為暫行安置原因與必要性仍存在，為兼顧醫療需求與社會安全防護，裁定高男從1月27日延長暫時安置6個月，收到裁定書後10日可抗告。

