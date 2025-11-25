思覺失調症也能有效控制！醫籲：要勇於求助與求診

【健康醫療網／記者陳靖安報導】近來民眾在社區通報時常提到：「我家鄰居常在半夜大吼大叫，而且常懷疑別人在背後講他，有事沒事跑去狂敲別人家門，大家對他的行為都覺得很害怕……」。臺北市政府衛生局指出，這類行為有可能是「思覺失調症（schizophrenia，俗稱精神分裂症）」的早期徵兆，臺北市立聯合醫院社區精神科陳柏妤主任表示，若能在發病初期就介入治療，病情多半能獲得控制，日常生活也不受影響。

思覺失調症是慢性化腦部疾病 及早介入治療有助減少惡化

思覺失調症的盛行率約4‰至1%，以臺北市114年10月244萬人口數推估，約有9,700~2,4000人可能罹患思覺失調症，不僅病人痛苦、家屬負擔重、也造成社會經濟重大的影響。陳柏妤主任指出，思覺失調症是一種需要持續醫療介入的慢性化腦部疾病，發病年齡通常於青年期（20~30歲之間），初期症狀可能有情緒起伏大、言談詞不達意、突發的強迫症狀、間歇的聽幻覺、不明究理的恐懼感、對外界變得敏感多疑等，若能及時察覺並及早介入治療，將有助於降低病情惡化風險。

北市聯醫松德院區介入合作團隊 提供初次發病關懷服務

臺北市政府衛生局108年即首創「身心失調發病早期介入計畫」，由臺北市聯合醫院松德院區成立「早期精神病介入合作團隊」，針對12~65歲初次發作的精神病或處於發病高風險期的族群提供電話關懷、居家訪視、藥物諮詢、生活調適建議及職業或社福資源轉介等，更視個別狀況提供免費腦部認知功能檢查等，截至114年10月累積服務413人，其中九成以上都穩定治療中，症狀也獲得大幅改善。

有需要可運用自我篩檢 求診北市28家診所與心理衛生中心

陳柏妤主任提醒，民眾或身邊親友如有思覺功能困擾，也可運用「思覺功能自我檢測表」自我篩檢，無論篩檢結果如何，凡自覺有思考或知覺困擾，都應及可尋求醫療協助。

廣告 廣告

此外，為增加民眾就醫可近性，臺北市立聯合醫院松德院區已與28家身心科診所合作，民眾如有相關疑問或需求，可撥打松德院區服務專線（02）2726-3141轉1209，或到臺北市六處社區心理衛生中心，由專業團隊提供評估與諮詢，協助社區中疑似有精神異常個案及早連結醫療資源提供協助。

【延伸閱讀】

難治型思覺失調症幻聽、妄想難解？醫揭「多模式治療」助改善5成症狀

治療不只為了出院！長效針劑助思覺失調症病友回歸生活、重建連結



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66841

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw