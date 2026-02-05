思覺失調症家屬支持團體 助照顧者找回平衡

張志誠主任表示，思覺失調症家屬支持團體自開辦以來，已協助超過95個家庭、累計服務748人次，整體滿意度高達95%。（記者蔡清欽攝）

▲張志誠主任表示，思覺失調症家屬支持團體自開辦以來，已協助超過95個家庭、累計服務748人次，整體滿意度高達95%。（記者蔡清欽攝）

50歲林女士的兒子多年前因幻聽、被害妄想，情緒低落而住院治療。由於兒子無病識感、不願就醫、反覆復發與學校排斥問題，照顧過程充滿壓力與無力感，她常糾結於自己是否沒做好照顧的責任，長年生活在焦慮、憂鬱下，家庭氣氛也因此緊繃至極。

經臺南市社區心理衛生中心關懷員的協助建議下，林女士參與奇美醫院思覺失調症家屬支持團體，逐步學習症狀相關知識、治療選擇與如何與病人相處，不再因突發狀況驚慌失措，終於放下「沒照顧好孩子」的自責，學會「愛家人前先愛自己」。隨著團體經驗分享，她學習到更多的照顧策略，並在團體中獲得情感支持與安慰，照顧壓力逐漸下降，兒子願意持續接受治療與復健，病況平穩，林女士也找回了笑容。

奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠說明，照顧思覺失調症病人是一條漫長且充滿未知的道路，家屬往往在無助與焦慮中孤軍奮戰。奇美醫院精神醫學部自民國106年起開辦「思覺失調症家屬支持團體」，至今已邁入第10個年頭。這是全臺醫療院所中維持最久、且從未中斷的思覺失調家屬支持團體，即便歷經疫情衝擊仍堅持服務。

張志誠表示，截至目前已協助超過95個家庭，服務突破748人次，滿意度更高達95%，成為照顧者在漫漫長路上最堅實的避風港。115年度家屬團體現已開放報名，將延續備受好評的模式，提供更具彈性與深度的支持團體。

張志誠指出，思覺失調症的治療不僅是病人的事，更是一場家庭的長期抗戰。「思覺失調症家屬支持團體」從早期的一年6次，因應家屬迫切需求，最高峰曾增加至一年36次。累積至今逾700人次的參與。根據奇美醫院108年起的統計，照顧者的壓力指數在課程後有感下降。有家屬感性分享：「在臺灣幾乎沒有像這樣的團體，讓辛苦照護的家屬有互動和傾訴的地方。

為了全方位支持家屬，奇美醫院醫療團隊聯手打造三種性質的家屬團體課程，協助家屬從「懂病」昇華至「養心」，包括司奇諾家加油團體（懂病）：由南部各大醫院資深精神科醫師帶領，專注於帶領家屬探索疾病議題、症狀樣貌，並深入了解治療方式與預後，建立正確的醫療知識；心韌團體（養心）：透過敘事治療，讓家屬述說自己的故事，從中發掘內在能量；紓壓團體（喘息）：運用藝術、桌遊、沙遊、正念及芳療等多元方式，協助家屬覺察情緒、釋放壓力，獲得喘息空間。