思覺失調症照護壓力山大！ 奇美家屬支持團體10年有成





【NOW健康 林郁敏／台南報導】思覺失調症是一項長期慢性精神疾病，治療過程不僅考驗病人，也對家屬造成龐大的心理與照顧壓力。奇美醫療財團法人奇美醫院自2017年起成立「思覺失調症家屬支持團體」，至今邁入第10年，累計服務超過95個家庭、748人次參與，成為全台醫療院所中持續時間最長、且未曾中斷的思覺失調症家屬支持方案之一。根據院方統計，家屬整體滿意度達95%，顯示此類支持性介入對照顧者身心健康具有實質助益。



從自責與無助中走出 家屬支持成為穩定治療的重要力量



一名50歲林姓婦人的兒子多年前因幻聽、被害妄想與情緒低落住院治療，後續因缺乏病識感而反覆中斷治療，也面臨校園適應困難。長期照顧下，林姓婦人承受高度壓力，甚至陷入焦慮與憂鬱情緒，家庭氣氛一度緊繃。

在台南市社區心理衛生中心關懷員建議下，林姓婦人加入奇美醫院的家屬支持團體，逐步學習疾病知識、治療選擇與應對方式，並透過同儕交流，理解孩子的行為並非出於故意，而是疾病症狀所致。這段歷程讓她「放下沒把孩子照顧好的自責」，也學會在照顧他人前，先照顧好自己。隨著照顧策略與心理支持到位，家庭衝突明顯減少，林姓婦人的兒子也願意穩定接受治療與復健，病況逐漸穩定。



專業支持需求明確 數據顯示照顧壓力下降



奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠指出，思覺失調症的治療是「整個家庭的長期歷程」，家屬若缺乏正確資訊與支持系統，容易陷入孤立與耗竭。隨著需求增加，團體課程次數也從早期一年6場，最高曾擴增至一年36場。



根據奇美醫院自2019年起的內部統計，家屬在參與課程後，整體照顧壓力指數呈現明顯下降。多名參與者回饋，團體不僅提供實用的疾病與復發辨識知識，也是一個能被理解、被傾聽的安全空間。



三大類型支持團體 涵蓋醫療知識、心理調適與喘息需求



為回應不同照顧階段的需求，奇美醫院規劃三種性質互補的家屬支持團體：第一是司奇諾家加油團體（懂病），由南部各大醫院資深精神科醫師帶領，專注於帶領家屬探索疾病議題、症狀樣貌，並深入了解治療方式與預後，建立正確的醫療知識；第二是心韌團體（養心），由精神科醫師與臨床心理師共同帶領，透過敘事治療，讓家屬述說自己的故事，從中發掘內在能量，在照顧者與自我角色間取得平衡，整理出新的人生意義；第三是紓壓團體（喘息），由心理師、護理師等專業人員帶領，運用藝術、桌遊、沙遊、正念及芳療等多元方式，協助家屬覺察情緒、釋放壓力，獲得短暫卻珍貴的喘息空間。



奇美醫院2026年度「思覺失調症家屬支持團體」已開放報名，上、下半年將分別安排不同性質的團體接力進行。張志誠醫師強調，這類支持團體的價值不僅在於教導照顧技巧，更在於提供一個承接情緒、轉化壓力的場域，讓家屬在長期照顧路上，不再獨自承擔。





▲奇美醫療財團法人奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠表示，思覺失調症家屬在漫長照顧路上往往感到孤單又無助，透過專業團體陪伴，能讓家屬被接住、被理解，不必再獨自承擔。（圖／奇美醫院提供）



