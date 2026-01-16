思達科技「栽星計畫」 頒苗栗弱勢童助學金

學習感恩心成就饋社會思達科技「栽星計畫」苗栗縣頒獎典禮捐贈苗栗國小學生獎助學金二三八萬元及資助偏鄉鄉弱勢學童助學金一八0萬元。（記者江乾松攝）

思達科技「栽星計畫」苗栗縣國小學生助學金頒獎典禮昨十六日在頭份市尚順君樂飯店舉行，縣長夫人陳美琦感謝思達科技董事長對教育的支持及學童的鼓勵，期許這些受獎的孩子們學習感恩心，未來有能力時回饋社會。

思達科技自一一一學年度啟動「栽星計畫」以來，已邁入第四年，每年捐贈苗栗國小學生獎助學金二三八萬元及資助偏鄉鄉弱勢學童助學金一八0萬元，至今累積金額已經超過一千六百萬元，鼓勵苗栗縣國小學童努力學習、積極向上，陪伴孩子在求學路上穩健前行。

思達科技簡裕民董事長表示，栽星計畫就是栽培每位優秀的孩子像星星一樣閃耀，計畫的初衷就是希望透過鼓勵與栽培，讓每位受惠的孩子未來成為一顆明亮的星星，思達科技會持續藉由計畫深耕苗栗，為國家社會培養優秀的人才。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧表示，思達科技四年來持續捐助獎學金，已有九千多位孩子因此受惠，不但減輕他們的家庭負擔，並在他們的求學階段給予極大的鼓勵。思達就是STAR，期望每位孩子們都能點亮自己的人生，成為一顆耀眼的星星，照亮社會、照亮苗栗。

苗栗縣長夫人陳美琦於活動中頒發感謝狀給思達科技簡裕民董事長，她表示，教育是改變孩子未來最重要的力量，而企業長期且穩定的投入，正是孩子成長過程中最溫暖的後盾。感謝思達科技對教育的支持與付出，給予求學中的孩子滿滿的鼓勵，也希望小朋友們平常應多做好事多說好話，用滿滿的正能量讓周邊的人感受到幸福。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧表示，透過每年舉辦頒獎典禮，不僅讓孩子們實際感受到「栽星計畫」所帶來的溫度與鼓舞，也讓社會各界看見企業與地方政府攜手推動教育善循環的具體成果，縣府將持續結合民間資源，為學童創造更完善的學習環境，讓每一位孩子都能安心學習、勇於探索、茁壯成長。