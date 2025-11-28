怡仁禾馨「年底將結束營業」大票人喊不捨 婦產科名醫也驚呆：太訝異了

林思宏透露桃園楊梅區怡仁禾馨婦幼中心年底將收場。（圖／翻攝自臉書／禾馨怡仁婦幼中心 ）

禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏今日宣布，桃園楊梅區怡仁醫院2017年與禾馨醫療共同打造的「怡仁禾馨婦幼中心」即將於年底畫下句點，消息讓許多家長們感到震驚，就連台大婦產科名醫施景中也留言表示「太訝異了」。

林思宏今日在臉書粉專發文表示「禾馨怡仁年底收場了」，他回憶怡仁醫院與禾馨合作打造婦幼中心時，他全程參與設計圖從無到有的建構，當時他在台北晚診結束後，和同事半夜開車前往楊梅看工程進度，中心開幕首日就有2台剖腹產的刀，其中甚至有人特地從台中北上。

林思宏說，最讓他感動的是在地夥伴們，很多人都是從開幕第一天就陪伴到現在，「很巧合的，12月31日的晚診也是我，點點滴滴在我心中」。林思宏坦言，人生許多的回憶都是經歷累積堆疊，在怡仁的記憶是如此美好，是他人生很重要的一部分，「明年起若還有機會，會持續支援怡仁醫院」。

消息一出，許多家長都非常不捨，紛紛留言表示「非常難過，2胎都在怡仁禾馨，寶寶也都在這裡繼續看診，以後怎麼辦啊」、「真可惜，在禾馨怡仁都是滿滿美好的回憶，每位護理人員都很親切細心」、「真的很捨不得，這樣就不能隨時回去探望了」、「還是覺得好捨不得，還很驕傲跟人家說我們楊梅也有禾馨，超讚的」、「那楊梅真的沒有婦產科了」、「好感謝那裡所有的醫生及護理師，超有耐心的，楊梅少了你們蠻可惜的耶」，台大婦產科名醫施景中也留言表示「太訝異了」。

