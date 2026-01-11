怡保慈濟人文學校結業禮 師長見證孩子成長

馬來西亞霹靂怡保慈濟人文學校，在會所舉辦結業禮，家長、學生協助籌備工作，也通過各種環節見證彼此的成長。

經過16堂課後，霹靂怡保慈濟人文學校迎來結業禮的時刻，人文學校親子參與籌備工作，成就這一場典禮。

霹靂怡保慈濟人文學校學生 陳伊思：「就是老師們有問我，想要做司儀嗎，可是看到結業禮的日期，其實撞到了我的考試期間，其實我現在也還沒考完試，我是想不要錯過那麼好的，可以學習的機會。」

志工 陳春佩：「而且我覺得今年攻站，他們有讓那些慈少去用手機去搜尋，好像老師這樣，所以就變了，就可以比較引起他們的興趣一點。」

攻站遊戲，歌唱表演，短劇演繹，以及頒獎儀式，人文學校親子見證彼此的成長與蛻變，也發願未來持續精進。

家長 易抒慜：「我會堅持下去，因為兒子 ，一個兒子，這樣一定要出來參與活動，跟別的孩子互動。」

家長 張愛珠：「因為小孩子，你要給他接觸佛法，他就有辦法，改次他出社會也好，去哪裡都好，都會有辦法去處理。」

家長 杜亮順：「我本身也是跟著孩子一起學習，今年就學了很多，那一些友愛環境，友愛地球，這些永續發展目標的東西，環保的東西，多了一些常識。」

霹靂怡保：「人文教育和風雨露，潤漬菩提芽苗。」

人文學校的學習旅程中，孩子獲得人文涵養及自信，未來的幸福路，有了最好的開端。

