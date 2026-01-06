怡利電參展CES 秀無人機成品及引擎精密組件

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美國消費性電子展（CES）登場，車用多媒體系統商怡利電子今天表示，此次參展內容包括無人機成品與無人機引擎精密組件，以及非紅供應鏈車身區域控制器、毫米波感測器與遙控器等。

怡利電透過新聞稿指出，今年參加CES展主要推出4大類產品，包括四輪產品線，二輪、農建機、水上載具等電子組件，無人機成品與無人機引擎精密組件，以及非紅供應鏈產品。

怡利電說明，2025年底取得統亞電子科技100%股權，跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域，怡利電在CES展會現場，也展示統亞電子經營產品。

廣告 廣告

其中無人機引擎組件來自統亞電子精密加工廠，無人機成品是地面或水面載具的斥候無人機。

怡利電說明，無人機產品是安裝在拖車頭上，應用於貨櫃車頭與拖車頭的駕駛視野輔助系統，可彌補貨櫃或被拖車車身周邊與後方擋住的視野盲區，提升行車安全。

怡利電表示，無人機與車頂機堡整合設計，無人機按照任務自主起降飛行，無須人為操作，飛控軟體由怡利電自主研發，未來不排除前進軍用車輛市場。

在非紅供應鏈產品，怡利電指出，車身區域控制器（domain controller）及各式毫米波感測器與遙控器，與車廠第一階（Tier 1）供應商策略聯盟與相互技術授權合作，在台灣或泰國本地化採購與生產，以符合非紅要素。（編輯：張均懋）1150106