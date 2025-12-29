怡利電明日暫停交易！傍晚突發重訊稱有重大訊息待公布

車用電子大廠怡利電子（2497）今（29）日下午5點18分發布重大訊息，宣布因有重大訊息待公布，經台灣證券交易所同意，自明（30）日起暫停交易。目前該公司尚未透露此重大訊息的具體內容，也並未說明何時將恢復交易。

據了解，怡利電子成立於1983年，總部位於彰化，主要從事汽車電子零組件製造，包括車用多媒體系統、車用顯示器及其他車用電子產品。怡利電子今年前三季稅後純益達1.82億元，每股稅後純益為1.49元，今日收盤股價為54.9元，並以漲停作收。

