急上班救傷患！宜蘭父撐竹筏 載女兒「人車」渡洪水

一名父親為了讓在醫院工作的女兒能準時上班，撐著竹筏載著女兒和摩托車渡過洪水。（圖／翻攝自張亮軒臉書）





鳳凰颱風襲台，受外圍環流與東北季風共伴影響，宜蘭連日豪雨不斷，多處地區傳出淹水災情。其中，五結鄉五十二甲濕地保護區的災情尤為嚴重，道路幾乎被洪水淹沒，原本的地形與道路標記也不見蹤影。不過，在災難之中，也出現了令人動容的溫馨畫面。一名父親為了讓在醫院工作的女兒能準時上班，不顧危險，撐著竹筏載著女兒和摩托車渡過洪水，順利抵達路面。

宜蘭縣五結鄉民代表張亮軒今（12）日發文表示，雖然雨過天晴，但五十二甲濕地保護區經一夜豪雨侵襲後，已淹水成災。他分享，當地居民林大哥為了讓女兒能趕上醫院上班，不惜冒險撐竹筏，帶著女兒與摩托車渡過洪水至安全地點，「以順利上班救更多傷患，精神可佳。」

廣告 廣告

同時，張亮軒也提醒林大哥注意自身安全，並感謝他返航時將糧食送給受困居民，協助充飢。他提到：「濕地發揮作用替高地擋災，但災後需快速排掉水以備下一次的不時之需」

從曝光的影片中可以看到，林大哥先仔細調整竹筏，確保女兒安全，隨後用力撐動竹筏，帶著女兒與摩托車緩慢渡過洪水，整個過程既緊張又溫馨。當女兒平安抵達路面後，林大哥隨即默默返航，身影堅毅而帥氣，讓人見證了一名父親對孩子深厚的保護與愛意。

該名父親將女兒平安抵達路面後，隨即默默返航。（圖／翻攝自張亮軒臉書）

中央氣象署今日稍早也針對多地發布豪雨特報，包括北海岸、花蓮及台東山區、屏東山區局部地區有大雨或豪雨發生的機率；基隆市、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區也可能出現局部大雨。氣象署提醒，山區居民需嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發；低窪地區則應注意積水及淹水風險，提前做好防災準備。

更多東森新聞報導

快訊／暴雨加劇 台東土坂國小緊急停班停課

淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝

影／宜蘭伯朗大道變航道 災民「划船買早餐」

