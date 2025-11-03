急了呀！《英雄聯盟》Chovy談聯賽跟世界賽心態差別，認Bdd打得比他好

2025《英雄聯盟》世界賽在 11 月 9 日就要決定出今年的世界冠軍，將由 T1 vs KT 來場電信大戰，無論哪方獲勝都相當具有話題性。而在四強中最大的爆點就是原本被認為是奪冠熱門的 GEN 輸給 KT，讓 Chovy 的冠軍夢再度粉碎，而在賽後受訪時，他也談到了對於打聯賽以及打世界賽心態有什麼區別，總歸一句話就是「急了阿」，但也認同 BDD 的確打的比他好。

今年的冠軍仍然不是屬於 Chovy 的（圖源：LoL Esports）

Chovy 在賽後接受超凡電競訪問，談到與 BDD 的對決，他評價：「他打得比我好，我沒能打好，覺得很遺憾」，而這次最難的挑戰是在「球女 vs 沙皇」的對位上，BP 理解沒做好，因此影響挺大的。

而 GEN 總是能在聯賽中展現自己的宰制力，但每次到了世界賽上總是棋差一著，止步四強或八強，Chovy 也被問到打世界賽與 LCK 的心態差別是什麼，他說明，當兵線被壓制或是比賽節奏有點卡的時候，會變得比較急躁，容易有點著急並勉強去做一些事情。在這次的比賽就可以看到他在第三場球女甚至被 Bdd 的阿祈爾單殺的畫面出現。

球女被 Bdd 的阿祈爾單殺（圖源：LoL Esports）

而這次沒能前進冠軍賽他覺得非常可惜，認為自己可以打得更好，對粉絲抱歉以這種遺憾的表現結束，接下來則是會繼續好好準備明年的比賽。根據《英雄聯盟》官方合約資料庫數據，Chovy 與 Ruler 兩位隊伍中心都簽到 2027 年，上路 Kiin 則是到 2026 年，打野 Canyon 與輔助 Duro 則是只到今年 11 月 17 日就結束，因此明年也有可能看到 GEN 以新的陣容再度出發。