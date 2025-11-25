急了？ 川習不到1個月又通話 WJS：習近平主動打給川普

川普與習近平見面不到一個月，雙方再度通電話。（圖／美聯社）





川普與習近平見面不到一個月，雙方再度通電話。中國官媒深夜搶先發布內容，指稱川習兩人討論到台灣議題，還強調「台灣回歸是戰後國際秩序的重要組成部分」。但三小時後，川普本人在社群平台發文，只說兩人進行非常良好的通話，內容涉及芬太尼、農產品以及俄烏戰爭，完全沒有提到台灣。

根據華爾街日報報導，這通電話在中日關係緊張之際出現，是習近平主動致電川普。而就在今（25日）早上，川普也主動致電日本首相高市早苗，高市表示雙方再次確認日美的緊密合作。

川普與習近平10月底才在韓國釜山會晤，這次又再通話頻率罕見，引發外界關注。不過央視報導稱，雙方觸及台灣議題，報導中指出，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分。不過，從川普貼出的文章來看，他只提到芬太尼、黃豆等農產品，以及俄烏戰爭，唯獨沒有出現台灣。而CBS報導提到，川習兩人談到俄羅斯涉入的烏克蘭戰爭。

白宮發言人李威特也對外表示，這是一場非常良好的通話，但同樣沒有提及台灣。外媒也注意到，是習近平主動撥打這通電話。彭博社國安專家寇特妮分析，這可能反映北京方面的緊迫感，急於與川普談台灣問題，也可能意在影響川普與日本的相關對話。

從中國公開的紀要中，習近平特別提到中美在二戰時曾並肩對抗法西斯，被外界解讀為在對近來日本「台灣論」釋放訊號。日本首相高市早苗日前表示，在當前國際情勢下，川普總統結束訪日後雙方能再次確認日美緊密合作，具有重要意義。

雖然川普在貼文中未提台灣，但在中美通話後，川普主動要求與高市通話，這一時點也引發外界關注。

