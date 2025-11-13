政治中心／綜合報導

民進黨立委沈伯洋，日前遭中國發布通緝，並揚言要展開全球追捕，就在12日，沈伯洋現身德國聯邦議院，表示自己將以"台灣立委身分"，出席聽證會，喊話"不會退縮"，只不過13日，中國大動作再找人開刀，對台灣網紅八炯及閩南狼發布懸賞通告。

急了？沈伯洋現身德國作證 中國再對台網紅發布懸賞通告

中國發布懸賞通告 針對台灣網紅八炯（左）、閩南狼（右）（圖／CCTV）立委（民）沈伯洋：「現在我就在德國的國會門口，我現在即將，以台灣立法委員的身分，進去作證，為自由為民主來作證。」

民進黨立委沈伯洋，台灣時間12日，無預警現身德國國會，聽證會上，當場揭露中國惡行。

立委（民）沈伯洋：「最近中國政府公開宣布，將我列入通緝名單，僅僅因為我從事，與假訊息相關的學術研究，以及我在台灣，推動公共教育的努力，他們還在幾天前警告我，說如果我出國，可能會被全球通緝，然而我現在在這，我現在就坐在德國，為我的研究發聲，為我的國家發聲，為言論自由發聲。」

被中國發布紅色通緝令、揚言全球追捕，沈伯洋沒在怕，全英文捍衛立場，副總統蕭美琴轉發聲援「即使台灣處境艱難，他仍展現一棒接一棒，走向世界的決心」、「我們不會退縮、不會沉默」，網友也紛紛大讚，「堅定的立場、流利的英文、謝謝你捍衛台灣」、「民進黨臥虎藏龍」、還有人嗆辣問「在德國作證中國的獨裁惡行，中國敢進去抓人嗎？」

立委（民）沈伯洋：「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮，這是台灣這是自由，我們永遠不會退縮。」

沈伯洋赴德國國會聽證會 副總統蕭美琴在網路聲援（圖／民視新聞）沈伯洋這一飛，他透露中方認為被突擊，急忙追問"何時會再出國？"似乎還因此亂了手腳，13日乾脆再對台人發布懸賞通告。

中國央視：「徵集台灣網紅溫子渝，網名八炯，違法犯罪線索。」

台灣網紅八炯、閩南狼，雙雙上榜，遭中國福建公安公布是台獨打手，懸賞25萬人民幣，徵集兩人涉嫌分裂國家的違法犯罪線索。面對自己被拿來開刀，八炯也在社群平台大酸，原來自己還被掌握到，多次去美國勾結議員，閩南狼則說，風越大我越穩，我不再屬於任何極端與任何人的控制。

陸委會副主委梁文傑：「這種懸賞，其實只是做做樣子啦，這種罪行在中共來看，他其實是不需要證據的，我們自己沒有團結的話，中共的這些手法就很容易得逞。」

民進黨立委沈伯洋12日現身德國國會 出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會（圖／bundestag.de）面對台灣走向國際，中共跨境鎮壓伎倆，故技重施，但已被看破手腳。

