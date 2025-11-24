急了？習近平向川普瞎扯：台灣｢回歸｣是戰後國際秩序重要組成部分

美國總統川普和中國領導人習近平。 圖：翻攝新華社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）24日晚間與中國國家主席習近平通電話，中共官媒新華社24日晚間發布快訊披露，習近平在通話中告訴川普，台灣「回歸中國」是「戰後國際秩序的重要組成部分」，中美曾在二戰時並肩對抗法西斯，如今更應共同維護「戰後成果」。

根據新華社報導，習近平在通話中表示，上月釜山會晤達成多項重要共識，為中美關係這艘「巨輪」校準航向、注入動力，使雙邊關係整體保持穩定向好。中美「合則兩利、鬥則俱傷」已被實踐反覆驗證，呼籲雙方以「平等、尊重、互惠」態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，為兩國及世界創造更大利益。

對於台灣議題，習近平闡明中方原則立場宣稱，台灣「回歸中國」是「戰後國際秩序的重要組成部分」，中美曾在二戰時並肩對抗法西斯，如今更應共同維護「戰後成果」。此外，兩國元首也談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持所有有助於和平的努力，希望各方逐步縮小分歧，盡快達成一項公平、持久且具約束力的和平協議，從根源上解決戰事。

新華社報導指稱，川普則在通話稱呼習近平是「偉大的領導人」並提到，他在釜山的會晤非常愉快，完全認同習近平對雙邊關係的看法。美方理解台灣問題對中國的重要性，雙方正全面落實釜山會晤達成的共識。不過，川普和習近平通話後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）針對川習通話的發文內容未提及台灣。

日本首相高市早苗日前在國會明確指出，若「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能會構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國對此言論強烈不滿，日中雙方至今未能針對此事和緩雙邊關係。中國主動公布習近平與川普通話訊息，並在台灣議題上大作文章，似在試探美方回應或透過川普向高市早苗施壓。

