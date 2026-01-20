急借錢救人竟是詐騙套路 大同分局「警銀聯手」當場攔詐

大同分局建成派出所警員劉佑愷(左)、何宜修(右)(圖／記者戴昱弘 翻攝）

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】臺北市政府警察局大同分局日前成功攔阻一起詐騙案件，及時阻止鄭姓民眾於中國信託銀行承德分行臨櫃存入新臺幣10萬元至陌生帳戶，成功守住民眾血汗錢，展現警方與金融機構聯手防詐的即時應變與合作成效。

建成派出所警員何宜修、劉佑愷日前擔服巡邏勤務時，接獲中國信託銀行承德分行通報，指稱一名民眾欲將10萬元存入陌生帳戶，行員於關懷提問過程中察覺說詞可疑，研判可能遭遇詐騙，立即通報警方到場協助。

廣告 廣告

警方到場了解後，鄭姓民眾表示，因同事稱其家人於中國突發疾病急需醫療費用，向其借款救急，並表示中國僅能使用人民幣，遂由另一名同事透過在中國的友人協助兌換，要求鄭民將款項存入對方提供的帳戶。

警方聽聞後，立即研判此為典型「假借親友急難」詐騙手法，並向鄭民詳細說明近年常見詐騙案例與手法，提醒詐騙集團常利用情感壓力與緊急情境誘使被害人迅速匯款。經警方與銀行人員耐心勸說與即時宣導後，鄭民恍然大悟，當場取消存款作業，成功保住10萬元財產。

大同分局呼籲，詐騙集團經常假借親友生病、急需醫療費或資金周轉等理由，要求民眾將款項匯入或存入陌生帳戶，民眾如遇類似情形，務必提高警覺、冷靜查證，可撥打165反詐騙專線，或直接撥打110向警方諮詢，以確保自身財產安全。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告