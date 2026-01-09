急凍五度！今年首波寒流達標 今晚輻射冷卻更凍

（記者許皓庭／綜合報導）今年首波寒流正式達標！中央氣象署今（9）日觀測，受強烈冷氣團與輻射冷卻雙重影響，台北測站已跌破 10.4 度。平地最低溫出現在新竹關西僅 5.4 度，合歡山則降至零下 6.8 度並迎來降雪。氣象署針對全台 17 縣市發布低溫特報，提醒今晚至明晨輻射冷卻效應最顯著，極端低溫仍有下探可能，呼籲民眾務必嚴加防範。

氣象專家林得恩分析，台北測站於昨夜測得 10.4 度，象徵 2026 年首波寒流已正式報到。回顧過去五年的氣象紀錄，今年的首波寒流發生日期相對偏晚，但並非史上最晚。今日清晨平地氣溫極低，除了新竹關西的 5.4 度外，新北石碇 5.5 度及台北北投 5.9 度也刷新低溫紀錄。高山地區則因水氣條件配合，合歡山等高海拔地區已觀測到降雪或冰霰，路面結冰機率極高。

根據中央氣象署發布的最新燈號，目前全台有 17 縣市處於低溫警戒狀態。雙北、桃園、新竹縣及宜蘭縣被列為「橙色燈號」，具備出現 6 度以下或持續 10 度以下低溫的潛力；基隆、台中、南投至台南、花蓮及金門等 13 縣市則為「黃色燈號」，亦需留意 10 度以下的寒冷天氣。氣象署特別提醒，民眾應加強保暖，尤其是呼吸道及心血管脆弱族群，應減少長時間逗留在低溫環境中。

圖／中央氣象署發布的最新燈號，目前全台有 17 縣市處於低溫警戒狀態。（翻攝 中央氣象署 網站）

預報顯示，雖然強烈冷氣團於白天有稍微減弱的趨勢，帶動北部、東半部高溫回升至 16 至 18 度，中南部則約 20 至 23 度，但真正的降溫考驗在於今晚至週六（10日）清晨。受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差將進一步擴大，今晚低溫仍可能掉至 10 度以下。隨後週六晚間將有另一波大陸冷氣團南下，迎風面的基隆北海岸與東半部降雨機率增加，低溫預計持續影響至下週一（12日）清晨。

氣象署強調，這段長達兩週的冷空氣預計在下週一白天起才會明顯減弱。在低溫期間，呼籲農漁養殖業者應嚴防寒害；一般民眾在室內使用瓦斯熱水器或電暖設備時，必須維持環境通風並注意用電安全，確保兒童與長輩的頭頸部、手腳溫暖。目前合歡山等地已出現結霜與霧淞，上山賞雪的民眾應備妥防滑裝備並隨時注意交通管制與路況異動。

