急凍來襲！下週三探14度 北台灣恐迎「入秋最冷早晨」

氣象署指出，下週三清晨將迎來入秋以來最強冷空氣，北部及東部低溫恐下探14度。（示意圖／劉耿豪攝）

全台將迎來入秋以來最強冷空氣！根據中央氣象署最新預報，本週末東北季風將短暫減弱，僅東半部地區會有局部短暫降雨，整體天氣相對穩定。不過，從下週一開始，受到新一波東北季風影響，氣溫明顯下滑，預計下週三清晨將出現最低溫。

東北季風減弱，週末全台多數地區天氣穩定，僅東部偶有零星降雨。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，明日及週日受到東北季風影響減弱，東部地區可能出現零星短暫降雨，其餘多數地區天氣穩定，白天體感溫暖。週日的天氣型態與週六類似，但雲量略增，尤其在大台北山區、基隆北海岸、東半部及恆春半島，可能會有局部降雨出現。

不過，天氣將於下週一開始出現顯著變化。氣象署表示，東北季風屆時將再度增強，帶來較為濕冷的天氣型態，週一與週二全台水氣增多，北部、東部及恆春半島容易出現局部短暫降雨，中南部山區亦不排除零星降雨可能。

中央氣象署公布未來一週氣溫與降雨趨勢圖，提醒民眾注意天氣變化及早晚溫差。（圖／氣象署提供）

下週三將是本波冷空氣影響最明顯的時段。氣象署指出，中部以北、宜蘭與花蓮等地清晨低溫可降至14至15度，為今年入秋以來影響最強的冷空氣。屆時民眾應注意保暖，尤其是早晚溫差明顯，易有氣溫驟降情況。

隨著水氣逐漸減少，下週三白天起天氣逐漸回穩，僅北部及東部地區仍有局部降雨可能，其餘地區多為多雲到晴的天氣。至於下週四與週五，東北季風強度略微減弱，氣溫略為回升，各地降雨機率降低，僅基隆北海岸及東部仍有局部短暫雨的可能。整體而言，下週初期將迎來一波濕冷天氣，週中氣溫下探、週末逐漸回溫，建議民眾隨時關注氣象資訊，適時增減衣物，以應對溫差與降雨的變化。

