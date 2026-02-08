急凍剩10度！彰化深夜3人「失去心跳」命危急送醫 平均年齡68歲

記者林意筑／彰化報導

中央氣象署今日針對21縣市發布低溫特報。（示意圖／資料照）

寒流報到注意保暖！中央氣象署今（8）日針對21縣市發布低溫特報，指出今、明晨間受寒流影響，非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。彰化縣消防局統計，7日上午8時至8日上午8時止，24小時內轄內共有3件非創傷OHCA，且平均年齡為68歲。

彰化縣消防局指出，7日上午8時至8日上午8時止，24小時內轄內共有36件一般救護案，其中有3件非創傷OHCA（心肺功能停止），這3起OHCA患者分別為，花壇鄉60歲男性、和美鎮62歲男性、以及鹿港鎮83歲女性。

消防局表示，OHCA案件代表救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表為猝死案件，且患者送醫後急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因應由醫生判定，本局無法確認其OHCA發生原因。

