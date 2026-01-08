急凍剩9度！週六再迎冷氣團 「有感回暖」等這天

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度。（圖／氣象署）

真的要凍壞了！今（8）日強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署表示，明（9）日白天起冷氣團會稍微減弱，不過受到輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭仍可能下探9度。週六（10日）晚間將再有一波冷氣團接力南下，北部及東半部屆時轉為濕冷天氣，真正要有感回暖要等到下週三至下週四（14日至15日）。

中央氣象署預報員蔡伊其指出，明天至週六強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地白天溫度回升，但受到早晚輻射冷卻影響，西半部地區日夜溫差大，清晨與深夜中部以北及宜蘭9至12度，南部、花東及澎湖13至15度，金門、馬祖9至10度，尤其在近山區平地以及空曠地區可能溫度會再稍低一些。

蔡伊其透露，明天白天若水氣配合，各地3000公尺以上、中部以北2500公尺以上高山有零星降雪機率。

未來一週降雨。（圖／氣象署）

蔡伊其說明，週六晚間又有一波大陸冷氣團南下，各地低溫11至15度。週六至下週一清晨（12日）水氣增加，基隆北海岸、北部山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一白天後水氣減少，僅東半部及恆春有零星短暫雨。

至於何時才有感回溫？蔡伊其回應，下週一之後就會逐步回暖，不過受到輻射冷卻影響，早晚仍寒冷，北部地區大約要等到下週三、四才會有明顯回溫的感覺，屆時高溫上看20度，低溫約12至13度。

