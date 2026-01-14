急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生成，預計週四有機率轉為今年首颱「洛鞍」，雖路徑偏海面對台無直接影響，但下週二（20日）起將迎來另一波強冷空氣，強度上看寒流等級且影響恐達 4 天。專家提醒本週應把握回暖時機，並為下週「先濕後乾」的寒冷天氣預作準備。

圖／根據氣象署最新觀測，今日凌晨 2 時菲律賓東方海面已形成熱帶性低氣壓，預計週四有機率轉為今年首颱「洛鞍」。（翻攝 中央氣象署 網站）

根據氣象署最新觀測，今日凌晨 2 時菲律賓東方海面已形成熱帶性低氣壓。氣象預報員賴欣國指出，該系統若進一步增強，將成為今年第 1 號颱風「洛鞍」（Nokaen）。目前模式顯示其短期內朝西北移動，週六北轉後於週日轉向東北，主要活動區域皆在海面上，對台灣無直接衝擊。週五前全台天氣相對穩定，僅東半部與恆春半島有零星降雨。

然而，氣象專家林得恩提醒，氣候型態將在下週二出現顯著轉變。受歐洲數值模式模擬顯示，下週二起新一波強冷空氣南下，其強度至少達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，甚至具備升級為「寒流」的潛力。此波冷空氣影響預計從 1 月 20 日持續至 23 日，影響時間至少 3 到 4 天，將讓民眾重新感受到嚴冬的威力。

在天氣型態上，下週的冷空氣將呈現「先濕冷、後轉乾冷」的特徵。初期受冷空氣南下影響水氣增多，桃園以北、宜蘭將有局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區則維持多雲到晴。隨後空氣轉乾，輻射冷卻效應可能使低溫更加明顯。

氣象署呼籲，本週六、週日基隆北海岸及大台北山區受東北季風影響，降雨機率稍微提高。民眾應妥善利用週五前的穩定回暖天氣進行戶外活動，並密切關注下週二冷空氣的發展。面對可能達寒流等級的低溫，應提前檢視禦寒設備，特別是心血管疾病患者與高齡族群，務必做好長期的防寒準備。

