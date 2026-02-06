急凍探10度以下！寒流南下 11縣市低溫特報

明（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，尤其8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫。

氣象署發布低溫特報，7日下午至8日晚上，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，非常寒冷；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，明天（7日）寒流開始南下，水氣依然豐沛，迎風面北部、東部容易下雨，中部多雲到晴，南部雲量仍偏多。明天氣溫一路下降，越晚越寒冷。

氣象署預報，周六（7日）寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

下周日（8日）到下周一（9日）清晨寒流影響，各地非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

