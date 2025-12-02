急凍時間曝！氣溫「溜滑梯驟降」 氣象署警告：別僥倖

明（3）日東北季風增強，氣溫將「溜滑梯式下滑」。（示意圖／pexels）





明（3）日東北季風增強，中部以北及東北部、東部明顯轉涼，入夜後各地溫度進一步下降，中部以北低溫降至15、16度，馬祖更有可能下探13度，中央氣象署提醒，千萬別因為今（2）日是大熱天而心存僥倖，明日氣溫將「溜滑梯式下滑」，由北至南、越晚越冷，出門前別忘了帶件外套。

中央氣象署預報，明日東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區易有雨，降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，苗栗及中南部山區亦有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，中南部地區雲量亦增多。

明日將「溜滑梯式降溫」。（圖／中央氣象署）

氣象署進一步說明，溫度方面，中部以北及東北部、東部明顯轉涼，入夜後各地溫度進一步下降，中部以北低溫約15、16度，南部及花東低溫約18、19度；離島部分，澎湖18至22度、金門14至19度、馬祖13至17度；局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼。

氣象署並在臉書分享本週氣溫曲線，今日到明日呈現「溜滑梯式下滑」，因此就算今天被熱到了，明天還是別僥倖，氣溫將會由北往南一路下降，其中台南以北、宜花東、澎金馬，明日白天就會明顯轉涼，且越晚越冷，高屏地區雖然降溫時間較晚，但入夜後也會變涼，提醒明日出門前別忘了帶件外套，尤其是南來北往的朋友，記得先查看目的地的溫度，準備好適當的服裝，「別讓身體跟著氣溫一起崩潰囉！」

