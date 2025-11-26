急凍清晨！低溫僅11.6℃ 氣象署揭「這天」轉雨天

生活中心／李筱舲報導



隨著昨（25日）東北季風增強，今（26日）清晨平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉，只有11.6度。中央氣象署指出，今（26日）白天天氣穩定，但清晨氣溫偏低，日夜溫差大。受熱帶性低氣壓TD30影響，今晚至明（27日）水氣稍增、雲量增多，會出現局部短暫雨；到週五（28日）後水氣將逐漸減少，各地天氣恢復穩定。





東北季風發威！清晨最低溫11.6℃ 氣象署揭「這天」開始轉雨天

今（26日）清晨氣溫偏低，白天天氣穩定，但日夜溫差大；今（26日）晚至明（27日）水氣稍增，雲量增多、會局部短暫雨。（圖／翻攝自「報天氣 - 中央氣象署」臉書）

廣告 廣告

中央氣象署「報天氣 - 中央氣象署」表示，由於東北季風增強，北臺灣地區能明顯感受到氣溫下降，各沿海空曠地區風力也增強。今（26日）清晨氣溫偏低，臺南以北、宜蘭及金馬下探14～16度，高屏、花東及澎湖約18～19度，空曠地區氣溫更低，提醒早起朋友記得多加件外套以免著涼。今（26日）白天天氣穩定，南部可見陽光，高溫可達26～27度；北部及東半部因雲量較多，高溫約22～24度，感受依然偏涼。氣象署提醒，日夜溫差大，請民眾隨溫度變化調整穿著。

東北季風發威！清晨最低溫11.6℃ 氣象署揭「這天」開始轉雨天

受熱帶性低氣壓TD30的影響，南風會把外圍水氣帶往臺灣，使今（26日）晚至明（27日）雲量增多，會出現局部短暫雨，至週五（28日）水氣逐漸減少。（圖／翻攝自NCDR天氣與氣候監測網）

在颱風方面，目前位於菲律賓的熱帶性低氣壓TD30有機會變為颱風，但進入南海後將往西移動，對臺灣沒有直接影響。不過，高空南風會把外圍水氣帶往臺灣，因此今（26日）晚至明（27日）雲量將增多，南部、花東及中部山區偶爾會降雨，但因中高層雲系，雨勢不會太大。北部及宜蘭地區持續受東北季風影響，為陰雨天氣，週四（27日）因雲量較多，體感上會較有涼意。週五（28日）後水氣逐漸減少，各地天氣回穩，但日夜溫差依舊明顯，氣象署也提醒民眾多留意溫度變化。

原文出處：東北季風發威！清晨最低溫11.6℃ 氣象署揭「這天」開始轉雨天

更多民視新聞報導

冬季遊日別再「洋蔥式」！內行人親授「穿搭指南」

全台薑母鴨店不賣白飯？內行網友指出「這」關鍵原因

《鬼滅》票房破億！原作繪「忍醬」特典網哭了

