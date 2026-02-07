急凍番薯！今晨最低溫6.8度C 各高山有望降雪

即時中心／林耿郁報導

今（8）天受寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業請慎防寒害。

寒流強襲，氣象署對12縣市發布低溫特報；今晨平地最低溫出現在馬祖東引的6.8度C，本島平地最低溫則出現在新北市富貴角，僅8.4度C；新竹湖口8.6度C居次、桃園八德9度C排名第三；北台灣多個平地測站，今晨氣溫均不滿10度C。

山區方面，玉山風口最低溫降至零下5.6度C、雪山圈谷-5.1度C、台中桃山-3.2度C、合歡山頂-2.7度C、宜蘭太平山-0.1度C，北市大屯山則為2.5度C。

若溫度與水氣條件配合，今天南部、台東三千公尺以上，竹苗、中部、花蓮2,500公尺以上，桃園以北及宜蘭一千公尺以上山區有降雪機率。

上山追雪請注意路面濕滑、結冰狀況，車胎務必裝設雪鍊以策安全；高海拔山區作物請防範霜害。

12縣市低溫特報。（圖／氣象署提供）

降雨方面，桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。

離島天氣：澎湖陰時多雲，13至15度，金門晴時多雲，7至12度，馬祖晴時多雲，6至8度。

東北風明顯偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區，以及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，澎湖更有局部有平均風9級以上、陣風11級以上發生機率。

各地沿海浪高2至4公尺，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、金門及恆春半島有長浪發生的機率，在沿海及空曠地區活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日寒流影響，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物移入，影響本島及離島，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

