急凍警報！全台「凍到這天」輻射冷卻發威 恐現5度

強烈大陸冷氣團自今日（6日）起持續南下，各地氣溫相較昨日明顯下降。（示意圖／Pixabay）





強烈大陸冷氣團自今日（6日）起持續南下，各地氣溫相較昨日明顯下降。本週天氣呈現「先冷後乾、再轉水氣增」的趨勢，且受乾冷空氣與強大輻射冷卻效應影響，全台各地的低溫將影響至本週六（10日）。

週三至週六清晨最嚴寒 局部地區恐現5度極端低溫

根據最新一週溫度趨勢圖，1月6日至8日（週四）為「強烈冷氣團與輻射冷卻」影響最劇烈的時段，北宜地區呈現「整天冷」的狀態，最低溫約在11度至12度之間。

到了9日（週五）至10日（週六），雖然白天氣溫略升，但在輻射冷卻效應主導下，轉為「早晚冷」的形態，各地清晨低溫仍僅維持在12度上下。

廣告 廣告

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署示警，由於這波空氣極為乾冷，輻射冷卻將使西半部地區，特別是竹苗一帶及中南部內陸，出現顯著低溫。不排除局部地區將重現與上週末類似的5度極端低溫紀錄。中南部地區日夜溫差更可達10度以上，民眾需留意氣溫的劇烈波動。

週六前多雲到晴 週末起水氣稍增

在降雨趨勢方面，今日起全台水氣已明顯減少。根據趨勢圖預測，從7日（週三）至10日（週六）白天，全台各地主要為「多雲到晴」的穩定天氣，僅基隆北海岸、大台北山區與東半部偶有零星降雨。

然而，從10日晚間起至下週一（12日），隨著下一波東北季風增強，迎風面水氣將再度稍增。屆時桃園以北、基隆北海岸、大台北山區及整個東半部地區的降雨機率將隨之提高，中南部則維持多雲到晴，降雨機率依然偏低。

更多東森新聞報導

舊棉被丟回收還垃圾？環保局解答：先看體積

冷氣團下的巧合？她進電梯5個全撞衫 網笑翻一片

「豐生茶館」開8天就歇業！店家證實：改善後重新營運

