急凍！強烈冷氣團炸台「寒冷範圍擴大中」 平地恐剩5度

今（9）日全台持續受到強烈大陸冷氣團持續發威，會冷得相當有感，晚間、明晨本島部分平地仍有10度以下低溫；前氣象局長鄭明典昨晚曾分享溫度分布圖，強調寒冷範圍擴大中，今日清晨平地更有可能出現5度低溫。

鄭明典指出，寒冷範圍擴大中。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典昨晚在臉書分享溫度分布圖，代表寒冷的「藍色系」範圍明顯向外擴散。他示警，多數地區的氣溫仍有下降空間，特別是今日清晨時間，多數地區將出現11度以下的低溫；在特定平地區域，受輻射冷卻加成，甚至不排除出現5度低溫。

氣象專家吳德榮則在專欄中分析，今日受強烈大陸冷氣團影響，西半部地區大多維持晴朗穩定的天氣，東半部則因雲量稍多，偶有局部零星短暫降雨。

雖然白天陽光露臉會讓氣溫稍有回升，但體感依舊偏冷。吳德榮特別強調，由於夜間「輻射冷卻」效應顯著，即便寒流標準未必達標，今晚到明晨本島平地的低溫仍會落在10度以下。

